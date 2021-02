Vidéo : Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Posté par Plop45

Le président Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star ». Voila de quoi rire un peu !





Vidéo (2mn6s) : Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star »





Sur le même sujet :

Vidéo : Hitler et Staline chantent « Video Killed The Radio Star » Vidéo : Macron chante La Poudre de Perlimpinpin Vidéo : Jean-Luc Mélenchon « Hypocrites » (Remix) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 939 Karma: 912 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 1 Y a quelque chose d'affreusement degueulasse dans cette vidéo Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1890 Karma: 3065 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 0 Quelle indigence ! maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 41 Karma: 93 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 0 C'est moche mais amusant mais moche quand même.



La fin m'a bien fait rire, ça lui va bien à ce pov' con. Guy-mauve Je viens d'arriver Inscrit le: 24/3/2017 Envois: 45 Karma: 65 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 0

La comme ça, ça passe! La comme ça, ça passe! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2709 Karma: 677 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 0 C'est pas ça qui les rends plus sympathiques, je retourne manger des pommes. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4446 Karma: 6840 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 0 OMG j ai un crush sur Castex!!! J ai envie de lui sucer l oreille !!! Il est tellement hum calientè quand il fait "ho yohoho" NeinDanke Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 295 Karma: 147 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 0 plot twist: il est réellement chanteur interprète, c'est toute la carrière politique qui a été lip sync fakée logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 939 Karma: 912 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 3

@Jinroh

OMG j ai un crush sur Castex!!! J ai envie de lui sucer l oreille !!! Il est tellement hum calientè quand il fait "ho yohoho"



Vous navigateur est trop vieux Citation : foetis Je masterise ! Inscrit le: 1/10/2014 Envois: 3517 Karma: 2170 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 3 Je préfère largement la même parodie avec hithler et Staline elle était bien mieux faite et plus marrante

Malheureusement youtube la censure constamment



Pour le moment elle est encore dispo, sur youtube tapez simplement :

hithler Video Killed The Radio Star. Je ne la poste pas directement là je ne sais pas si j'ai le droit



Si un midi passe par la dites le moi DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 56 Karma: 214 Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » Re: Emmanuel Macron chante « Video Killed The Radio Star » 1 Le deep fake c'est marrant tant que c'est mal fait. Le jour ou on ne pourra plus le discerner de la réalité, ce sera moins amusant.

On pourra faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et n'importe qui pourra se couvrir d'avoir dit n'importe quoi criant au deep fake..

Et ça va vite arriver, les progrès dans le domaine sont effarants.



(bon avec celui là, on est loin de tout ça hein ya pas photo) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.