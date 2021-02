Vidéo : Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dans les bouchons pendant le couvre-feu (Paris) Posté par Skwatek

À Paris, des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dans les bouchons pendant le couvre-feu.







Vidéo (1mn33s) : Automobiliste verbalisé dans les bouchons pendant le couvre-feu (Paris)





Don-DPK Je m'installe Inscrit le: 11/3/2008 Envois: 302 Karma: 264 En ligne ! Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 6 Il ont créé eux-mêmes une petite usine à haine anti-police.

On est loin du "protect and serve".

On est loin du "protect and serve". Cyphos Je viens d'arriver Inscrit le: 12/5/2015 Envois: 23 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 Pauvre gus... nonam155 Je m'installe Inscrit le: 29/12/2013 Envois: 146 Karma: 78 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 1 Haaa voila une bonne police qui fait ce qu'on lui ordonne sans se poser de questions ! Mais tabassez les et piquez leur larfeuille directement pendant que vous y êtes xD lechatpotte Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 66 Karma: 122 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 @Cyphos Pauvre France... Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 604 Karma: 195 En ligne ! Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0



Tolérance zéro comme annoncé par Mr Castex. Lui il s'en fou il peut rouler a 180 et on lui ouvre les voies il risque pas de rentrer en retard.

Après faudrait avoir le contexte ca a l'air d'etre le seul arrété.



Mais bon ca aide pas a aimer les policiers...



EDIT: ah non j'ai rien dit d'autres voitures ont l'air d'etre aussi arrêté. Ba alors monsieur, on sort sans sa petite attestation ??Tolérance zéro comme annoncé par Mr Castex. Lui il s'en fou il peut rouler a 180 et on lui ouvre les voies il risque pas de rentrer en retard.Après faudrait avoir le contexte ca a l'air d'etre le seul arrété.Mais bon ca aide pas a aimer les policiers...EDIT: ah non j'ai rien dit d'autres voitures ont l'air d'etre aussi arrêté. Olyer Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 100 Karma: 169 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 Surtout que le type va surement croiser personne jusqu'à son domicile. Après il a peut-être été arrêté pour d'autres raisons et les flics l'alignent car il s'énerve. Encore une fois on ne connait pas le contexte. LeMat Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 883 Karma: 287 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 4 Oh que je comprend ce malheureux. Je me suis fait la même remarque il y a deux semaines en rentrant de Porte d’Orléans. Bouchons pendant 50 minutes sur le périphérique, on emplafonne l’horaire du couvre feu.



On est tous dans cette merde et voilà que les flics débarquent pour aligner tout le monde? Ils veulent rendre les gens fous. Cette mesquinerie est intolérable.



Les bouchons étaient là avant leur couvre feu, ils seront là après. Tout ce qu’on peut faire c’est aller bosser et faut encore qu’ils nous fassent ch***?



Quand on est sage dans sa caisse on ne transmet pas le virus.



Vivement la fin de la bureaucratie et de l’incompétence dans l’administration. grash Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 138 Karma: 125 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 3 C'est tout simplement incompréhensible que la police verbalise les gens qui sont dans les embouteillages, vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe dans leur tête, forcément il y a un moment où ils savent qu'une grande partie des gens n'y sont pour rien, sont parfaitement respectueux et innocents, mais le gouvernement accepte de verbaliser des innocents. C'est comme dit cet homme : honteux. DougyT Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2011 Envois: 54 Karma: 58 En ligne ! Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 2

@Olyer

Surtout que le type va surement croiser personne jusqu'à son domicile. Après il a peut-être été arrêté pour d'autres raisons et les flics l'alignent car il s'énerve. Encore une fois on ne connait pas le contexte.



C'etais dimanche soir, porte d'orléans à Paris (Un des accès les plus bouché de la capitale)

Tout le monde a voulut rentrer pour 18h, créant des bouchons monstre, et les flics l'on aligné parce qu'il étais 18h05.

Le gouvernement créé le bouchon artificiellement et aligne ceux qui veulent juste rentrer chez eux...

Voilà pour le contexte Citation :C'etais dimanche soir, porte d'orléans à Paris (Un des accès les plus bouché de la capitale)Tout le monde a voulut rentrer pour 18h, créant des bouchons monstre, et les flics l'on aligné parce qu'il étais 18h05.Le gouvernement créé le bouchon artificiellement et aligne ceux qui veulent juste rentrer chez eux...Voilà pour le contexte MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1366 Karma: 2336 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 2 Tant qu'à faire, les policiers auraient pu s'occuper des bouchons.

Oups ! C'est vrai qu'ils s'en occupent.

Quand y'a une fête au commissariat... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2441 Karma: 5694 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 ces policiers poussent un peu trop loin le bouchon ... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6622 Karma: 1961 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 C'est stupide de râler sur la police ce sont des exécutants qui appliquent les ordres qu'ils reçoivent, s'il n'y a aucune indulgence et aucune discussion possible c'est qu'on leur a demandé de procéder comme ça. overhead Je viens d'arriver Inscrit le: 10/8/2012 Envois: 28 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 et il met pas son masque alors qu'il parle a des gens en face de lui.... forcément qu'on va finir confiner quand on voit des gens comme ca, je vous passe les gens qui "oublient" le masque dans les transports, ceux qui pensent meme pas qu'un ascenseur c'est un lieu clos (ben oui c'est super grand un ascenseur)... et les gens veulent qu'on rouvre les restaurants MDR thechopeur Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 81 Karma: 253 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 "Moi je suis vous défends, je vous ai toujours défendu. Moi je suis avec vous, tout le temps je suis avec vous"



Personnellement je comprends :



"Le cas se présentant, j'ai, sans nécessairement de prise de recul ni de connaissances profondes et précises du sujet ou du contexte, tendance à prendre la défense de la police car elle représente le fer de lance de l'institution gouvernante, génératrice pour moi d'un sentiment de sécurité au quotidien. Ce qui, à mes yeux, est suffisant pour que j'accepte que, de manière sporadique et lorsque cela n'empiète pas sur mes libertés personnelles, ce même corps étatique puisse s'en prendre de manière injuste au reste de la population. Or dans le cas présent, c'est ma personne qui est lésée, je ne peux donc pas faire montre de la même cécité volontaire."



Ce à quoi j'ai envie de lui répondre : "HAHA !" Escape Je m'installe Inscrit le: 20/9/2007 Envois: 224 En ligne ! Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 3 @pac75



Et c'est tout ? C'est les ordres donc point barre ? L'espèce la plus intelligente de la planète et on peut pas discuter, avoir du bon sens ?



T'es de l'armée ? Soldat ? Chinois ? gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 297 Karma: 322 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 2

@pac75

C'est stupide de râler sur la police ce sont des exécutants qui appliquent les ordres qu'ils reçoivent, s'il n'y a aucune indulgence et aucune discussion possible c'est qu'on leur a demandé de procéder comme ça.



L'excuse de " je suis les ordres" à souvent bon dos.

De plus pour qu'un policier soit sanctionné, faut vraiment y aller dans la connerie. Simplement refuser d'appliquer un ordre stupide ou mal l'appliquer va pas changer grand chose à sa sécurité de l'emploi ou à son salaire.

Ce sont les mêmes qui ont fait la gréve des contrôles d'identités quand notre président leur à reprocher certaines violences. Donc quand ils veulent pas appliquer un ordre, il peuvent. Citation :L'excuse de " je suis les ordres" à souvent bon dos.De plus pour qu'un policier soit sanctionné, faut vraiment y aller dans la connerie. Simplement refuser d'appliquer un ordre stupide ou mal l'appliquer va pas changer grand chose à sa sécurité de l'emploi ou à son salaire.Ce sont les mêmes qui ont fait la gréve des contrôles d'identités quand notre président leur à reprocher certaines violences. Donc quand ils veulent pas appliquer un ordre, il peuvent. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 546 Karma: 529 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 1 @DougyT Non justement on n'a pas le contexte. J'ai des doutes sur le fait que les policiers aient verbalisé TOUTES les 2000 voitures qui étaient sur le périphérique de Paris à 18h05. Donc le PV est sûrement pour autre chose. AlTi5 Kréatif Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11771 Karma: 2332 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0



ou le métro et pas de problème de bouchon



Car la seul dans sa voiture il n'a aucune excuse de l'utiliser, appart un excès de confort. La prochaine fois il prendra le véloou le métro et pas de problème de bouchonCar la seul dans sa voiture il n'a aucune excuse de l'utiliser, appart un excès de confort. Plougaden Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 95 Karma: 561 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 2 Ces policiers ont confondu tolérance zéro et zéro réflexion. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2509 Karma: 1214 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 Pas de contexte. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2509 Karma: 1214 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 DougyT Et pourquoi pas les autres ? Et pourquoi pas les autres ? Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 452 Karma: 608 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0

@pac75

C'est stupide de râler sur la police ce sont des exécutants qui appliquent les ordres qu'ils reçoivent, s'il n'y a aucune indulgence et aucune discussion possible c'est qu'on leur a demandé de procéder comme ça.



Je ne pense pas que l'



Citation :

@AlTi5

Car la seul dans sa voiture il n'a aucune excuse de l'utiliser, appart un excès de confort.



Bien que cycliste je ne suis pas favorable à cette formulation qui veut dire "puisque je ne comprends pas une action, je ne lui donne donc aucune légitimité." Je suis plus partisan de "si je ne comprends pas une action c'est que le besoin ne me concerne pas et/ou m'échappe". Citation :Je ne pense pas que l' Effet Lucifer était actif ici. Ils ne sont pas encore dans cette situation de basculement qui les empêchent de comprendre ce qu'ils font.Citation :Bien que cycliste je ne suis pas favorable à cette formulation qui veut dire "puisque je ne comprends pas une action, je ne lui donne donc aucune légitimité." Je suis plus partisan de "si je ne comprends pas une action c'est que le besoin ne me concerne pas et/ou m'échappe". johnmacjohn Je m'installe Inscrit le: 5/6/2016 Envois: 433 Karma: 624 En ligne ! Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 Kaeleak Je suis accro Inscrit le: 6/9/2012 Envois: 545 Karma: 161 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 Je ne comprends pas, couvre feu à 18h ça signifie être chez soi à 18h, pas partir du boulot à 18h. C'est pas comme si les bouchons ça venait d'être inventé. Ce sont aux entreprises de s'adapter pour que tout le monde soit rentré à temps. Limite ça serait les entreprises qu'il faudrait verbaliser. Cedub Je suis accro Inscrit le: 25/2/2008 Envois: 1175 Karma: 1112 Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 2 AlTi5

Ou alors, il a été rendre visite à sa mère malade, qui habite dans un patelin proche de paris, mais pas desservi par le RER...

(Bon, à l'attitude, je doute beaucoup de ma version



(Et pour info, les embouteillages ont été créé par le combo pluie + retour en hâte avant 18h.. les flics se sont juste contenté d'en profiter.. En obéissant aux ordres venu d'en haut.. ) Ou alors, il a été rendre visite à sa mère malade, qui habite dans un patelin proche de paris, mais pas desservi par le RER...(Bon, à l'attitude, je doute beaucoup de ma version(Et pour info, les embouteillages ont été créé par le combo pluie + retour en hâte avant 18h.. les flics se sont juste contenté d'en profiter.. En obéissant aux ordres venu d'en haut.. ) DougyT Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2011 Envois: 54 Karma: 58 En ligne ! Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... Re: Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dan... 0 @Keiwen @PseudoPris

Il y avait un thread twitter (je retrouve pas la source déso).

