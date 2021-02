Vidéo : Le robot Spot de Boston Dynamics avec un bras Posté par dubstyle

Le robot Spot de Boston Dynamics a désormais un bras en plus des jambes et des caméras. Il peut ainsi effectuer diverses tâches comme ramasser des objets, ranger le salon, ouvrir des portes et bien plus encore.



Vidéo (2mn12s) : Le robot Spot avec un bras





c'est parti pour les commentaires sur les utilisations inutiles alors qu'il peut sauver la planète en plantant des forêts.

Il existe tout un tas de machines infiniment plus efficaces pour planter des arbres... et le coût (financier et écologique) de ce robot ne justifiera jamais de lui faire planter des arbre à la place d'un humain (un vrai, avec deux bras, deux jambes et une capacité à s'adapter au terrain bien supérieur).

Bref, je ne nie pas que ce robot peut avoir des utilisations utiles, mais "sauver la planète en plantant des forêts" n'en est pas une, clairement.

Ma femme fait la même tête lorsqu'elle voit un truc trainé par terre.

@maxbren

c'est parti pour les commentaires sur les utilisations inutiles alors qu'il peut sauver la planète en plantant des forêts.

Il existe tout un tas de machines infiniment plus efficaces pour planter des arbres... et le coût (financier et écologique) de ce robot ne justifiera jamais de lui faire planter des arbre à la place d'un humain (un vrai, avec deux bras, deux jambes et une capacité à s'adapter au terrain bien supérieur).



Il existe tout un tas de machines infiniment plus efficaces pour planter des arbres... et le coût (financier et écologique) de ce robot ne justifiera jamais de lui faire planter des arbre à la place d'un humain (un vrai, avec deux bras, deux jambes et une capacité à s'adapter au terrain bien supérieur).

Bref, je ne nie pas que ce robot peut avoir des utilisations utiles, mais "sauver la planète en plantant des forêts" n'en est pas une, clairement.

Non moi j'aurais juste ajouté que si en plus il savait faire des "trucs cochons", je remercierais ma Femme, mais je vais m'abstenir, c'est vrai, c'est sérieux ici !

Il existe tout un tas de machines infiniment plus efficaces pour planter des arbres... et le coût (financier et écologique) de ce robot ne justifiera jamais de lui faire planter des arbre à la place d'un humain (un vrai, avec deux bras, deux jambes et une capacité à s'adapter au terrain bien supérieur).

Bref, je ne nie pas que ce robot peut avoir des utilisations utiles, mais "sauver la planète en plantant des forêts" n'en est pas une, clairement.

En plus d'être des génies de la robotique, ils ont un de ces sens de la mise en scène !

Maintenant il va falloir une centrale nucléaire pour planter une fleur dans la terre.

Très belle prouesse mais en tout cas j'espère ne jamais voir ce genre de robot dans le domaine militaire.

@maxbren

c'est parti pour les commentaires sur les utilisations inutiles alors qu'il peut sauver la planète en plantant des forêts.

Il existe tout un tas de machines infiniment plus efficaces pour planter des arbres... et le coût (financier et écologique) de ce robot ne justifiera jamais de lui faire planter des arbre à la place d'un humain (un vrai, avec deux bras, deux jambes et une capacité à s'adapter au terrain bien supérieur).



Bref, je ne nie pas que ce robot peut avoir des utilisations utiles, mais "sauver la planète en plantant des forêts" n'en est pas une, clairement.

Bientôt 700 ans de sexisme, ça suffit !

La fin

J'allais dire qu'il fait vachement de bruit juste pour ramasser un slip sale sur la moquette du salon... Mais finalement ma femme en fait encore beaucoup plus !

Donc c'est plutôt un bon truc ce robot ...

Ca sent de plus en plus la fin du monde et le soulèvement des machines...

J'aurais peur le jour ou ca saura faire des lacets...

Bientôt 700 ans de sexisme, ça suffit !

Bientôt 700 ans de sexisme, ça suffit ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14972 Karma: 19436 Re: Le robot Spot de Boston Dynamics avec un bras Re: Le robot Spot de Boston Dynamics avec un bras 0 La fin Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 70 Karma: 81 Re: Le robot Spot de Boston Dynamics avec un bras Re: Le robot Spot de Boston Dynamics avec un bras 1 J'allais dire qu'il fait vachement de bruit juste pour ramasser un slip sale sur la moquette du salon... Mais finalement ma femme en fait encore beaucoup plus !

Donc c'est plutôt un bon truc ce robot ...

@Mopimoi

Citation :

@maxbren

c'est parti pour les commentaires sur les utilisations inutiles alors qu'il peut sauver la planète en plantant des forêts.

Il existe tout un tas de machines infiniment plus efficaces pour planter des arbres... et le coût (financier et écologique) de ce robot ne justifiera jamais de lui faire planter des arbre à la place d'un humain (un vrai, avec deux bras, deux jambes et une capacité à s'adapter au terrain bien supérieur).



Bref, je ne nie pas que ce robot peut avoir des utilisations utiles, mais "sauver la planète en plantant des forêts" n'en est pas une, clairement.





il y a quelques années on pouvait aussi dire qu'il existait des machines infiniment plus efficaces et moins cher pour faire ce que fait ce robot aujourd'hui, mais le temps avance et les choses évolue qu'on a même pas le temps de s'en rendre compte mais il est clair que suivant l'évolution exponentielle actuelle, d'ici quelques années, Spot sera sûrement capable de planter des arbres plus rapidement qu'un homme, en s'adaptant à des conditions que le corps humain n'est pas capable de subir, de manière plus précise que le cerveau humain puisse réaliser, ... et tu t'imagines que les coûts de production deviennent de moins en moins cher (dans encore + de temps, peut-être que ces robots à

la journée coûteront encore moins cher qu'un homme sous-payé)



il y a quelques années on pouvait aussi dire qu'il existait des machines infiniment plus efficaces et moins cher pour faire ce que fait ce robot aujourd'hui, mais le temps avance et les choses évolue qu'on a même pas le temps de s'en rendre compte mais il est clair que suivant l'évolution exponentielle actuelle, d'ici quelques années, Spot sera sûrement capable de planter des arbres plus rapidement qu'un homme, en s'adaptant à des conditions que le corps humain n'est pas capable de subir, de manière plus précise que le cerveau humain puisse réaliser, ... et tu t'imagines que les coûts de production deviennent de moins en moins cher (dans encore + de temps, peut-être que ces robots à la journée coûteront encore moins cher qu'un homme sous-payé)

c'est juste que "sauver la planète en plantant des forêts" n'est pas l'axe principale de Boston Dynamics, mais je suis sûr que si ça l'était on aurait pu voir des robots en pleine forêt encore plus rapidement qu'on ne le pense

Il doit être beaucoup moins mignon avec un Minigun et un viseur laser à la place du bras.