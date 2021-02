Vidéo : Un chat protège un petit garçon sur un balcon Posté par Kilroy1

Un chat protège un petit garçon qui s'agrippe au garde-corps d'un balcon.



Vidéo (1mn32s) : Un chat surveille un enfant sur un balcon





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chat défend un enfant contre un chien Vidéo : Un chat sauve un bébé d'une chute dans un escalier Vidéo : Un chien sauve un chat de la noyade Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12151 Karma: 10399 Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon 3 1ère fois que je vois un chat aider un humain. Il doit y avoir un truc ,c'pas possible sinon ! 1ère fois que je vois un chat aider un humain. Il doit y avoir un truc ,c'pas possible sinon ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2828 Karma: 8982 Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon 3 C’est uniquement parcequ’il savait qu’il était filmé. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3815 Karma: 15664 Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon 0 Qu'il est bête, ce chat ! Y a un filet, le gamin ne craint rien ! Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 20 Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon 0

"Si je le laisse tomber tu filmes bien, hein humain? Par contre tu m'en voudras ou bien?" psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 410 Karma: 827 Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon 0 Un deepfake réalisé par Brian Monarch

edit:Krobot s'est trompé d'article fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 40 Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon 0 Chat aurait pu être pire !! mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 5974 Karma: 1441 Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon 0 @Yazguen



Ouais en fait il voulait juste que personne viennent sur son territoire exclusif "bord de fenêtre" kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1952 Karma: 3746 En ligne ! Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon 0

@Yazguen

1ère fois que je vois un chat aider un humain. Il doit y avoir un truc ,c'pas possible sinon !



T'inquiète, c'est juste que le petit lui gâchait la vue...



Du coup il l'a viré. Citation :T'inquiète, c'est juste que le petit lui gâchait la vue...Du coup il l'a viré. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14973 Karma: 19436 En ligne ! Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon Re: Un chat protège un petit garçon sur un balcon 0 Il est tout coincé à la fin Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.