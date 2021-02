Vidéo : Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin dans la maison Posté par Koreus

Quand tu regardes un film dans le salon et que tes parents ne sont pas loin dans la maison.



Vidéo (1mn59s) : Regarder un film avec tes parents à la maison





Vidéo : Intro Pornhub dans le salon familial Vidéo : Baptiste se fait engueuler dans sa chambre Vidéo : Un chat regarde un film d'horreur Source : Forum

@TaTeTaTo

En gros, c'est une déclaration d'amour suivi d'une scène plus olé olé.



Quand le père n'est pas là, ça se veut poétique et passionné.

Quand le père passe, c'est temporairement plus vulgaire et "rentre dedans" (Fuck, Suck, & co.)







C'est une allusion au fait que quand tu regardes un film normal, tu te retrouves parfois à avoir qqun qui passe uniquement pendant les scènes de cul ou de violence et où tu te sens obligé de te justifier sur ce que tu regardes.





@kpouer : Je ne suis pas d'accord avec ta vision. Tout le monde ne peut pas / ne veut pas / n'a pas besoin de maîtriser l'anglais. On ne peut pas tout maîtriser. Je ne m'y connais pas en mécanique et ça me ferait bien chier que qqun me réponde que je couine si je disais que je n'ai pas compris. Citation :En gros, c'est une déclaration d'amour suivi d'une scène plus olé olé.Quand le père n'est pas là, ça se veut poétique et passionné.Quand le père passe, c'est temporairement plus vulgaire et "rentre dedans" (Fuck, Suck, & co.)C'est une allusion au fait que quand tu regardes un film normal, tu te retrouves parfois à avoir qqun qui passe uniquement pendant les scènes de cul ou de violence et où tu te sens obligé de te justifier sur ce que tu regardes.: Je ne suis pas d'accord avec ta vision. Tout le monde ne peut pas / ne veut pas / n'a pas besoin de maîtriser l'anglais. On ne peut pas tout maîtriser. Je ne m'y connais pas en mécanique et ça me ferait bien chier que qqun me réponde que je couine si je disais que je n'ai pas compris.

14 commentaires Auteur Conversation TaTeTaTo Je viens d'arriver Inscrit le: 23/4/2013 Envois: 58 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 1 Vous navigateur est trop vieux Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 878 Karma: 1103 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 3 Cela me rappelle quand j'étais jeune ado, en vacance chez mes grands-parents, on zappait sur la TV, il y avait le film "un amour de sorcière", avec Vanessa Paradis, Jean Reno... j'aimais bien ce film à l'époque. Je me suis écrié "Ah ça c'est super comme film !", sauf que c'était la scène de baise sous la pluie, hors contexte, de plusieurs minutes qui paraissaient plus longue que d'habitude. '-' kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1954 Karma: 3747 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 2

@TaTeTaTo

Pas de panique...



C'est juste de l'Anglais, un truc pas inutile dans la vie, si tu veux gagner en autonomie.



Sinon, tu peux continuer de couiner...



Quelqu'un de généreux fera, peut être, des sous titres.





Pas de panique...

C'est juste de l'Anglais, un truc pas inutile dans la vie, si tu veux gagner en autonomie.

Sinon, tu peux continuer de couiner...

Quelqu'un de généreux fera, peut être, des sous titres.

Je ne suis pas généreux.

alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 8319 Karma: 3635 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 0

Tu verras quand tu auras 15-16 ans, là tu comprendras.



A ta décharge : moi, à son âge, je changeais de chaine quand le paternel ou ma mère passaient par là. DU coup ça parait pas cohérent qu'il reste là sans bouger.



Edit : N'attendez pas de traduction des paroles de cette vidéo, ça la rendrait inappropriée à passer ici. _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 143 Karma: 706 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 6

@TaTeTaTo

En gros, c'est une déclaration d'amour suivi d'une scène plus olé olé.



Quand le père n'est pas là, ça se veut poétique et passionné.

Quand le père passe, c'est temporairement plus vulgaire et "rentre dedans" (Fuck, Suck, & co.)







C'est une allusion au fait que quand tu regardes un film normal, tu te retrouves parfois à avoir qqun qui passe uniquement pendant les scènes de cul ou de violence et où tu te sens obligé de te justifier sur ce que tu regardes.





@kpouer : Je ne suis pas d'accord avec ta vision. Tout le monde ne peut pas / ne veut pas / n'a pas besoin de maîtriser l'anglais. On ne peut pas tout maîtriser. Je ne m'y connais pas en mécanique et ça me ferait bien chier que qqun me réponde que je couine si je disais que je n'ai pas compris.

onclebat Je viens d'arriver Inscrit le: 20/12/2010 Envois: 7 Karma: 76 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 2 TasteDaLoko Je m'installe Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 122 Karma: 173 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 3 J'ai adoré XD



C'est exactement ça parfois le sentiment quand je regardais un film avec mes parents pas loin, ou quand je usis dans le métro à regarder une série XD

Les gens check seulement quand y'a une grosse scène de baise et toi t'es en mode "nan mais je vous jure c'est pas du porno. ..." XD odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1403 Karma: 1267 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 0 c'est marrant comme la petite musique s'accorde parfaitement avec tous les propos tenus par l'acteur du film... Nhaps Je viens d'arriver Inscrit le: 4/7/2015 Envois: 6 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 2 Ca me rappelle quand je regardais "La Cambrioleuse" dans le salon, mes parents arrivés toujours pendant les scènes un peu plus chaude, et ils loupaient toute la quintessence du scénario, je devais alors tout expliquer... Génant. TaTeTaTo Je viens d'arriver Inscrit le: 23/4/2013 Envois: 58 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 0 @kpouer Anglais ?! C'est pas répandu comme langue il me semble. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1036 Karma: 1525 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 1 @Nhaps Haha la bonne vieille ref x) gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 285 Karma: 665 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 0

@_hans

Tout le monde ne peut pas / ne veut pas / n'a pas besoin de maîtriser l'anglais.



D'un autre côté on a 40% de mots communs, si le système éducatif n'est pas capable de te rendre les contenus en anglais accessibles, tu te prives de la possibilité d'être mobile dans l'Europe c'est triste. Quand tu te retrouves confronté à une langue vraiment difficile, langue slave ou asiatique, tu bénis les profs autrefois détestés qui t'ont fait apprendre l'anglais.

kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1954 Karma: 3747 Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 0

@kpouer : Je ne suis pas d'accord avec ta vision. Tout le monde ne peut pas / ne veut pas / n'a pas besoin de maîtriser l'anglais. On ne peut pas tout maîtriser. Je ne m'y connais pas en mécanique et ça me ferait bien chier que qqun me réponde que je couine si je disais que je n'ai pas compris.



Bah soi tu demandes toute ta vie de l'aide, soit tu prends le plis d'apprendre.



Après, je pense que tu croises plus souvent de l'anglais dans ta vie, que des problèmes mécanique.



Et pi de toute façon il n'a rien demandé, il a juste dit qu'il n'avait pas compris.



De là ! Sois il cherche par lui même, soit il demande aux autres... Libre à lui !





Chacun sa philosophie de vie.











Bah soi tu demandes toute ta vie de l'aide, soit tu prends le plis d'apprendre.

Après, je pense que tu croises plus souvent de l'anglais dans ta vie, que des problèmes mécanique.

Et pi de toute façon il n'a rien demandé, il a juste dit qu'il n'avait pas compris.

De là ! Sois il cherche par lui même, soit il demande aux autres... Libre à lui !

Chacun sa philosophie de vie.

Edit : @TaTeTaTo : J'avoue ! Ca reste assez underground comme langue.

Tartothon Je viens d'arriver Inscrit le: 14/11/2016 Envois: 34 Karma: 105 En ligne ! Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... Re: Quand tu regardes un film avec tes parents pas loin d... 0 Hahaha je me souviens encore de cette fois ou à nos 12 ans avec des potes ont c'est maté crank ( 2 je crois )



Un film ou pour vivre il doit toujours rester en action à cause de son coeur qui risque de s'arrêter et viens la fameuse scène ou pour rester vivant se passe une grosse partie de jambe en l'air avec beuglement en supplément



Nous 4 dans le salon et le père qui arrive pile à ce moment après les courses



