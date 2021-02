Vidéo : Un jet de mousse sort des toilettes d'un appartement (Angleterre) Posté par Skwatek

Un jet de mousse sort des toilettes dans un appartement à Manchester, en Angleterre.





Vidéo (26s) : Soirée mousse dans les toilettes





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 7 En ligne ! Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 0 Charmant PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 181 Karma: 462 Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 0 ah ouaaais, sa déconne pas les toilettes à la japonaise gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 293 Karma: 662 Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 2

C'est mieux de oooo my goooder et d'attendre les assurances pendant 6 mois pour le degat des eaux Surtout ne fais rien gars, ne bouche pas le trou avec... une serpillère par exemple.C'est mieux de oooo my goooder et d'attendre les assurances pendant 6 mois pour le degat des eaux Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 160 Karma: 589 Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 0 Alors OUI, le bicarbonate de soude associé au vinaigre blanc, ça fait des miracles pour nettoyer, non seulement vos toilettes, mais aussi à peu près tout.



Mais visiblement ici, il a trop forcé sur le bicarbonate^^. Kalannar Je viens d'arriver Inscrit le: 8/7/2010 Envois: 57 Karma: 67 Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 0 Quel est le couillon qui a jeté son Coca et ses Mentos dans les chiottes !!?? nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1158 Karma: 1952 En ligne ! Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 0 Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 392 Karma: 363 Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 1 Ho lala qu'est ce que je vais faire

Holala mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2429 Karma: 1747 En ligne ! Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 1 Mon premier réflexe serait de boucher les WC ou de fermer la porte pour isoler la pièce et d'autres c’est de filmer..... Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1649 Karma: 1030 En ligne ! Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 1 Mais ferme la porte abruti. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1369 Karma: 2341 En ligne ! Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 0 Y'en a qui sont fans des bains mousses... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6447 Karma: 2711 En ligne ! Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... Re: Un jet de mousse sort des toilettes d'un apparte... 0



Un seul numéro ! Appellez SOS Fantômes !