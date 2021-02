Vidéo : Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art Drawing Posté par CrazyCow

Un impressionnant flipbook de 833 dessins, avec la chanteuse de K-pop Lisa, réalisé par dP Art Drawing.



Vidéo (3mn48s) : Un flipbook de 833 dessins (dP Art Drawing)





Kratos2077 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 7 Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... 1 Talent de fou. Une maîtrise des émotions dans le dessin. Wooch sacré travail.

Complètement incapable d'en faire autant



Complètement incapable d'en faire autant ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1122 Karma: 1865 En ligne ! Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... 0 Du coup c'est un flipbook qu'on peut pas flipper en entier ! intéressant ! Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 119 Karma: 250 Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... 0 Elle est très belle et les émotions sont retransmises à la perfection.



Le mec peut se faire des bons tripes sexuels s’il veut. orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 219 Karma: 675 En ligne ! Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... 0

Beaucoup de talent et de maitrise.

De la passion à l'infini o:



Ca a l'air d'être une femme cette artiste. Mais la remarque reste valide Je me suis rarement senti aussi impressionné je crois.Beaucoup de talent et de maitrise.De la passion à l'infini o:Citation :Ca a l'air d'être une femme cette artiste. Mais la remarque reste valide ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 943 Karma: 271 En ligne ! Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... 0 Je suis toujours fasciné par les personnes avec autant de talent au dessin. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1442 Karma: 2489 En ligne ! Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... 0

à la mode de quand ? bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 171 Karma: 311 En ligne ! Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... Re: Un impressionnant flipbook de 833 dessins par dP Art ... 0 481h ? Ca c'était avant de commencer le montage vidéo !