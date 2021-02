Vidéo : Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? Posté par -Flo-

La naissance d'une ambulance dans son milieu naturel est un événement qui a rarement été observé. Pour la première fois de l'histoire, un témoin a pu filmer ce moment émouvant et le partage avec nous.







Vidéo (15s) : La naissance d'une ambulance





broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 289 Karma: 292 Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? 4 Le plus fou c'est qu'elle sait rouler dès la naissance la bestiole ! Elle prend bien la voie de droite comme si de rien n'était x) psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 411 Karma: 827 Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? 0 Et la naissance, saluée par les klaxons des spectateurs.

Ambulance:du latin ambulare,se promener... effectivement !

voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 497 Karma: 341 Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? 0 Un accouchement à toute vitesse ... pas comme certains qui durent toute une nuit . Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1592 Karma: 329 Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? 0 elle fait un drôle de bruit sa sirène non ? GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1111 Karma: 1768 Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? 0 On y croit pas une seule seconde au nouveau fast and furious... Ho wait. angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 285 Karma: 421 Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? Re: Avez-vous déjà vu la naissance d'une ambulance ? 0