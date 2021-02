Vidéo : Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une montagne enneigée (Corse) Posté par EyeCNikall

En Corse, des randonneuses observent des sangliers sur une montagne enneigée lorsque l'un d'entre eux se met à glisser dans leur direction.



Vidéo (48s) : Un sanglier glisse vers des randonneuses





thechopeur Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 83 Karma: 267 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 8 HAHAHAHAhahaha...ha? AHHHHH!

10 commentaires Auteur Conversation roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1115 Karma: 3159 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 4 C'est une méthode d'approche comme une autre x) thechopeur Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 83 Karma: 267 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 8 HAHAHAHAhahaha...ha? AHHHHH! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4039 Karma: 10578 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 0 Ils sont corsés ces sangliers! psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 412 Karma: 833 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 1 et bien sur,toujours filmer à la verticale... quoique ,pas seulement ...dans tous les sens Karamazov Je viens d'arriver Inscrit le: 9/7/2015 Envois: 39 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 2 En voyant la miniature, j'ai eu du mal à croire que le titre était correct. J'aurais plutôt imaginé: "Un bateau filmé de très loin brave la tempête près des rochers." ^_^ Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3817 Karma: 15665 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 0 C'est moi ou elle s'est réfugiée dans les ronces ? GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 223 Karma: 456 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 0 C'EST UN DRIVE CORSE...

Le steak de sanglier est livré directement au consommateur,

aganna Je viens d'arriver Inscrit le: 30/3/2010 Envois: 36 Karma: 71 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 0 Vous navigateur est trop vieux Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2259 Karma: 2750 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 0 C'est la faute du sanglier. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 770 Karma: 887 Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... Re: Un sanglier glisse vers des randonneuses sur une mont... 0 Charge peu orthodoxe mais efficace pour que la cible reste en place