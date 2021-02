Vidéo : Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute Posté par Abiji

Le logo du jeu vidéo Minecraft réalisé avec le logiciel Excel en 1 minute.



Vidéo (2mn12s) : Logo de Minecraft sur Excel en 1 minute





Vidéo : Moteur 3D sous Excel sans VBA Vidéo : Super Mario Bros sur Excel (Stop motion) Vidéo : Animation vs. Minecraft Source : Forum

Padma Je suis accro
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute
Sur son lit de mort, le gars sera fier de sa vie, moi j'dis.

Koreame Je suis accro
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute
Le Logo Koreus, Excel ou pas, a beaucoup plus de gueule.

dioux Je suis accro
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute
Fallait y penser.



J'imagine le délire du comment du pourquoi en arrivé la.

CrazyCow Koreus Addict
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute
Il faut s'accrocher pour tout comprendre ! Pour respecter le titre "en 1 minute", il faut sélectionner x2 dans le menu vitesse du lecteur YouTube.



Spartak Je suis accro
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute
Ca me donne envie de dislike maintenant quand le titre est mensonger !

Kenkaio Je viens d'arriver
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute

@Padma

Sur son lit de mort, le gars sera fier de sa vie, moi j'dis.



Avec ce com je suppose que toi aussi

Borny Je suis accro
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute
Ceci explique pourquoi Microsoft a racheté Minecraft.

Padma Je suis accro
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute

@Kenkaio

Citation :

@Padma

Sur son lit de mort, le gars sera fier de sa vie, moi j'dis.



Avec ce com je suppose que toi aussi



Pour éviter que ce ne soit pas le cas, j'ai décidé de ne pas mourir, c'est plus sur, et meilleur pour la santé.

AymericCaron Je m'installe
En ligne !
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute

@Koreame

Le Logo Koreus, Excel ou pas, a beaucoup plus de gueule.



Petit photoshop réalisé il y a longtemps... (Une référence cinématographique s'y cache )

asm63 Je suis accro
Re: Le logo du jeu vidéo Minecraft sur Excel en 1 minute
On peut aussi carrément faire ça :

Can Doom Run in an Excel Spreadsheet?







