Vidéo : Un expert en informatique répare un ordinateur portable Posté par Koreus

Une femme va chez un réparateur d'ordinateur pour un problème de clavier sur son portable.



Vidéo (59s) : Faites-moi confiance, je suis un expert





Auteur Conversation Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1213 Karma: 865 Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable 0 Et voilà comment péter les cristaux liquides de son écran. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1030 Karma: 375 Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable 2 Moué, moyen mais j'ai quant même eu un frisson quant il referme l'écran Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 912 Karma: 475 Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable 5 Leur vodka est clairement meilleur que leur humour. ~ jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 40 Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable 2 Je suis assez surpris par le niveau de l'humour, en général c'est ce que je recevais lors du premier confinement en fin de soirée .... nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1159 Karma: 1959 En ligne ! Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable 3 Cette fonction n'est pas facile, pour une bonne insertion il faut d'entrée avoir du caractère et arrêter de se défiler. Si tu veux faire du chiffre il faut dès le début tout mettre sur la table et occuper l'espace sans perdre le contrôle même si ça tape sur le système, il faut trouver des alternatives pour supprimer le problème jusqu'à la fin, tout ça sans prendre de pause, il n'y a aucun échappatoire ni retour arrière possible. Respect à lui, ça me touche et cette vidéo est tout un symbole. mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2436 Karma: 1762 Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable 0 hum... bizarement j'ai pas rigoler. tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 923 Karma: 951 Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable 0

asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 979 Karma: 505 Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable Re: Un expert en informatique répare un ordinateur portable 0 Le titre me fait (forcément) penser à ce super sketch :

The Expert (Short Comedy Sketch)







