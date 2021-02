Vidéo : Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincée dans ses bois Posté par Avaruus

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un cerf marche dans une plaine enneigée avec la tête d'un rival coincée dans ses bois.



Vidéo (34s) : Un cerf avec la tête d'un rival coincée dans ses bois





Vidéo : Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant dans leurs bois Vidéo : Un cerf avec un ballon sur la tête Vidéo : Un cerf va chez le coiffeur Source : Forum

Top commentaires Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 178 Karma: 249 Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 5 C'est un cerf tête!

10 commentaires Auteur Conversation Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 178 Karma: 249 Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 5 C'est un cerf tête! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1897 Karma: 3079 En ligne ! Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 0 Il s'est trop pris la tête ?

À vous pour la suite des jeux de mots… polemhic Je viens d'arriver Inscrit le: 27/11/2015 Envois: 91 Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 0 hodor ! petrou Je poste trop Inscrit le: 16/12/2014 Envois: 13561 Karma: 7442 En ligne ! Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 0 Pas de doute, c'est un cer-vidé ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11238 Karma: 11042 Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 0 C'est pratique pour taper la discussion... Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 116 Karma: 111 En ligne ! Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 0 On voit une tête de cerf décapité et tout ce que vous avez à faire c'est trouver des jeux de mots? Faut vraiment être malade sérieux oO Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 485 Karma: 1749 En ligne ! Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 1 C'est vrai que ça dissuade de le faire chier... Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 634 Karma: 734 Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 0 Koreus L'image ou la vidéo en Haute résolution ? Vu qu'il y a pas de lien pour l'un et pas d'option réso pour l'autre, cette phrase me perd L'image ou la vidéo en Haute résolution ? Vu qu'il y a pas de lien pour l'un et pas d'option réso pour l'autre, cette phrase me perd tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1281 Karma: 1029 Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 0 @Sp6men10



Tu as entièrement raison. Ce type de comportement n'a ni queue ni tête. Novastar Je m'installe Inscrit le: 17/4/2016 Envois: 149 Karma: 111 Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... Re: Un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé... 0 Par contre avec la tete qui va pourrir y'a des chances que les germes se transmette a l'animal vivant et qu'il en meurt non ?