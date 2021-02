Vidéo : Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa Tesla Posté par mahad

Dans une station-service aux États-Unis, un homme essaie de mettre de l'essence dans sa Tesla.



Vidéo (3mn30s) : Mettre de l'essence dans sa Tesla





Auteur Conversation Vaice Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 189 Karma: 407 Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... 0 On l'a pas vu il y a 3 ans ou plus cette vidéo ? Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 939 Karma: 306 Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... 0 j'y crois pas une seconde Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 986 Karma: 516 Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... 0 @Vaice Non c'était une nana de mémoire, mais même principe oui. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4466 Karma: 6860 Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... 0

@Ashyak

@Vaice Non c'était une nana de mémoire, mais même principe oui.

@Ashyak @Vaice Non c'était une nana de mémoire, mais même principe oui. Oui une blonde en plus...bizarre bizarre SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 361 Karma: 706 En ligne ! Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... 1 Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6477 Karma: 2736 En ligne ! Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... 0 Trop tard pour le passage à la Tesla , il a déjà trop snifer de l'essence apparemment. kewoi Je m'installe Inscrit le: 4/12/2006 Envois: 286 Karma: 71 Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... 0 Vaice Compliqué, c'est indiqué 2020 sur la plaque Compliqué, c'est indiqué 2020 sur la plaque Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 111 Karma: 180 Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... 1

@Anatole67

j'y crois pas une seconde



C'est possible, si c'est une voiture de location. Je suis certain que de nombreuses personnes ne savent pas que Tesla est 100% électrique. Et il est sûrement possible aux US de louer une voiture sans avoir un agent au moment de location. Ou alors ça peut paraître évident pour l'agent qu'il ne l'a peut être pas précisé.



Bref, c'est très drôle.

C'est possible, si c'est une voiture de location. Je suis certain que de nombreuses personnes ne savent pas que Tesla est 100% électrique. Et il est sûrement possible aux US de louer une voiture sans avoir un agent au moment de location. Ou alors ça peut paraître évident pour l'agent qu'il ne l'a peut être pas précisé. Bref, c'est très drôle. Personnellement je n'aurai pas attendu, j'aurai eu un peu de pitié. Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 251 Karma: 214 En ligne ! Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... Re: Un homme essaie de mettre de l'essence dans sa T... 0 @Anatole67 Vivant à la montagne, j'ai vu plusieurs fois des conducteurs mettre les chaines neige à l'avant sur une propulsion ou à l'arrière sur une traction. Et à chaque fois je me suis dis "j'y crois pas !!"

@Anatole67 Vivant à la montagne, j'ai vu plusieurs fois des conducteurs mettre les chaines neige à l'avant sur une propulsion ou à l'arrière sur une traction. Et à chaque fois je me suis dis "j'y crois pas !!"