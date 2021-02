Vidéo : Un homme fait une blague avec un faux masque sur le menton Posté par Koreus

Un homme entre chez un concessionnaire automobile avec un faux masque sur le menton.



Vidéo (34s) : La blague du faux masque sur le menton





Sur le même sujet :

Vidéo : Le masque interactif JabberMask Vidéo : Masque avec un soutien-gorge Vidéo : « Le masque, c'est un rituel pédo-satanique » Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bloodyfox Je m'installe Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 471 Karma: 290 Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... 0 Marrant mais ça doit être chiant de se faire arrêter tout le temps pour qu'on te dise de bien mettre ton masque. Curae Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2015 Envois: 33 Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... 0 C'est le sosie low cost de notre président non? Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 350 Karma: 962 Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... 0 putain que l'humain est con La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 795 Karma: 3432 En ligne ! Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... 0 Curae







On se rapproche plus du butternut que de Macron quand même. On se rapproche plus du butternut que de Macron quand même. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2515 Karma: 1214 Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... Re: Un homme fait une blague avec un faux masque sur le m... 0

@Curae

C'est le sosie low cost de notre président non?



???? Citation :???? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.