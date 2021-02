Vidéo : Un spectacle de la nature digne d'un conte de fée (Angleterre) Posté par Avaruus

La photographe Astrid Tontson a filmé des jeunes cerfs dans la brume au bord d'une rivière dans le Bushy Park, le second plus grand parc royal de la capitale britannique. Un magnifique spectacle de la nature.



Vidéo (45s) : La nature comme un conte de fée





Auteur Conversation Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 41 Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... 3 C'était avant ou après qu'il arrache la tête de l'autre cerf et qu'il le garde sur ses bois ? pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 454 Karma: 279 Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... 0 *Tous les chasseurs de Koreus bavent* WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2834 Karma: 9003 Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... 0 FAKE !!!!!!!!!!!!!!! _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 147 Karma: 747 Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... 0 C'est beau. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1031 Karma: 378 Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... 2 Oui c'est beau, il manquerait plus que l'autre avec la tête coincée dans ses bois se ramène, ça serait cocasse. Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 393 Karma: 365 Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... 0 il manque l'ours psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 420 Karma: 844 Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... 0

dog news GIF thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 3264 Karma: 2365 Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... 0 C'est beau oui, la brume donne un bel effet.

Mais de là à dire que c'est "digne d'un conte de fée" ... est selon moi très exagéré.



thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 3264 Karma: 2365 Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... Re: Un spectacle de la nature digne d'un conte de fé... 0 C'est beau oui, la brume donne un bel effet.

Mais de là à dire que c'est "digne d'un conte de fée" ... est selon moi très exagéré.

Bref, vivent les cerfs, surtout dans l'assiette.