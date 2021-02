Vidéo : Un professeur présente l'historique des commandes sous Linux Posté par -LeZ-

Un professeur donne un cours de Linux et présente l'historique des commandes.







Vidéo () : Historique des commandes sous Linux (Fail)





Le mec va se faire basher.

Putain le fail

Bon du coup j'ai été voir... mais juste par curiosité...

Xvideo la classe à Dallas.

Le mec va se faire basher.

Je vois pas ce qu'il y a de choquant, j'utilise les mêmes sites

Pom pom pom....bon...voilà voilà...

Juste par KOREUSITY.

Bon du coup j'ai été voir... mais juste par curiosité...



Juste par KOREUSITY.



Parce qu'ici on aime les hamsters

Faut taper des commandes pour voir du porno sur Linux ???

Merci mais je reste sur mon PC !



Eh beh...Il aurait pu y penser, le monsieur xD

c'est des commande pour télécharger les vidéos il me semble. Dans un soucis de conservation de la culture j'imagine

Faut taper des commandes pour voir du porno sur Linux ???



Merci mais je reste sur mon PC !



c'est des commande pour télécharger les vidéos il me semble. Dans un soucis de conservation de la culture j'imagine

Cela me rapelle un passage de soutenance, ou javais oublié un CD dans le lecteur du PC......jamais j'ai fermé le poste de travail aussi rapidement lorsque j'ai vu l'icône du CD ainsi que son titre bien trash... solitude

mais bon, là on voit bien que le mec est gêné... Je crois que dans sa situation j'hésiterais pas à assumer clairement ! et limite à l'utiliser comme un argument après pour enseigner à vider le cache de l'historique

mais bon, là on voit bien que le mec est gêné... Je crois que dans sa situation j'hésiterais pas à assumer clairement ! et limite à l'utiliser comme un argument après pour enseigner à vider le cache de l'historique

Ben ça tombe bien, Linux ça tourne sur PC justement !

mdr le pire c'est qu'il retape une commande qui remontre bien le lien après XD

En tout cas, dès qu'il a eu fini sa petite affaire, il a pensé à mettre à jour son système, il est quand même consciencieux de ce coté la

Il n'y a pas que dans le navigateur qu'il faut penser a effacer l'historique.

et donc? Ca donne quoi? Pour savoir hein

ls data/Videos/hen...

ls data/Videos/hen



... je ferai bien unls data/Videos/hen...

Vu sa vitesse de réaction, nous pouvons dire que si, il était sur la bonne machine...

je ferai bien un

ls data/Videos/hen



... :)

Je pense qu'un

rm -r data/Videos/hen

est passé par la, à la fin de la vidéo

Alors euh... tchu... tchu... tchu... qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Ah oui ! un nœud coulant, alors...

sudo rm dignité

? il n'y a que moi qui pense a une fake

Je crois que dans sa situation j'hésiterais pas à assumer clairement ! et limite à l'utiliser comme un argument après pour enseigner à vider le cache de l'historique

mais bon, là on voit bien que le mec est gêné...



Clairement c'était de cette manière qu'il fallait réagir, surtout que tout le monde regarde du porno, il n'y a rien de honteux.