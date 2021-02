Vidéo : Si une banane géante était en orbite autour de la Terre Posté par Djoach

Ce que l'on verrait si une banane géante était en orbite autour de la Terre. Cette simulation était indispensable ! On n'arrête pas le progrès !



Vidéo (1mn40s) : Banane géante en orbite autour de la Terre





Vidéo : Simulation de saut sur les planètes du système solaire Vidéo : Les rotations des planètes du système solaire (Comparaison) Vidéo : Les dinosaures, la vraie histoire Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11241 Karma: 11047 Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... 0 Faut aussi imaginer la taille du singe qui va la manger... MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 141 Karma: 205 Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... 0 Bé voila pourquoi ils se battent Gozilla et Kong... delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 495 Karma: 1052 Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... 0 Je le savais, les bananes sont plates ! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1117 Karma: 3173 Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... 2 nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 637 Karma: 1226 Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... 1 Voila pourquoi je clique sur Koreus tous les jours. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2836 Karma: 9008 Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... 0 Wouaw une éclipse de banane ! bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1143 Karma: 532 Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... 0 Merci. Ce fut fort intéressant. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1131 Karma: 1870 Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... 0 Y a des gens qui ont du talent, d'autres qui ont du temps à perdre, parfois une personne a du talent et du temps à perdre ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6627 Karma: 1954 Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... Re: Si une banane géante était en orbite autour de la Ter... 0 Génial.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.