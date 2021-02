Vidéo : Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbres en marche arrière (Chine) Posté par -Flo-

Vous vous souvenez sans doute de la camionnette qui traverse un canal d'évacuation en roulant sur deux troncs d'arbres en Chine. Voici la même camionnette en marche arrière (parce que sinon c'était trop facile).



Vidéo (2mn18s) : Une camionnette recule sur deux troncs d'arbres





Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 446 Karma: 828 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 6 Vivement la prochaine ou il traverse en travers backside double-cork

15 commentaires Auteur Conversation Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 13043 Karma: 4647 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 1 C'est là que le passager descend en route pour le guider… bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 66 Karma: 54 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 0 Sérieux? Il a besoin de quelqu'un pour le guider

Il ne peut pas le faire tout seul comme un grand? Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 446 Karma: 828 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 6 Vivement la prochaine ou il traverse en travers backside double-cork Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1998 Karma: 2065 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 2

Bientôt : un tronc d'arbre + traversée avec la camionnette sur 2 roues. Je suppose qu'il ne va pas s'arrêter à cet "exploit".Bientôt : un tronc d'arbre + traversée avec la camionnette sur 2 roues. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 491 Karma: 1786 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 2 Il se prépare à Ninja Warrior ou il a appris qu'il était la nouvelle star de Koreus ? Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1262 Karma: 1651 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 0 Les pneus sous gonflés c'est pour se servir des tronc comme rail ?



On a enfin la preuve que faire des vues avec des choses dangereuses ne fait qu'amplifier le phénomène. pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 297 Karma: 445 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 0 L'avantage c'est qui si tu ne succombe pas à la noyade, les bactéries dans la flotte s'occuperont de toi. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5502 Karma: 5254 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 0 En 1973, est sorti le livre : " Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ".
Prenez vos places et installez vous, le spectacle va commencer.

Prenez vos places et installez vous, le spectacle va commencer. Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 454 Karma: 4366 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 3



La même scène sans le trucage : Siegfried Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 48 En ligne ! Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 0 la prochaine épreuve du permis ? lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 184 Karma: 475 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 1 Ça m'interroge quand même, pourquoi en marche arrière ? Ataync Je suis accro Inscrit le: 25/1/2017 Envois: 1507 Karma: 838 En ligne ! Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 0 On distingue quand même une belle trace de freinage à l'arrière du véhicule. Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 71 Karma: 84 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 1 Et les troncs d'arbres, ils coûtent tellement cher chez eux qu'il n'y avait pas moyen d'en mettre 2 groupes de 3 troncs fixés entre eux, histoire d'avoir de la marge ?

ça permettrait quand même de ne pas avoir une chance sur deux de mettre sa camionnette à la flotte...

ça permettrait quand même de ne pas avoir une chance sur deux de mettre sa camionnette à la flotte...

Enfin, je dis ça j'dis rien... L_Raptor Je suis accro Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 532 Karma: 624 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 1 Je suis étonné que les deux troncs n'aient pas cédé sous le poids des énormes couilles du chauffeur. Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1431 Karma: 1529 Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... Re: Une camionnette traverse sur deux troncs d'arbre... 0 C'est spectacle et il se fait payer pour ca ou quoi?

Pourquoi ne pas mettre quelques planches en travers (avec un 3ieme tronc pour la rigidité???) ca serait tellement moins dangereux...

Faire un pont quoi...



J'espere que son business lui rapporte bien pour lui faire faire ca regulierement.