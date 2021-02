Vidéo : Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un patineur (Russie) Posté par 21210

Le bruit de la glace du lac Baïkal, en Sibérie, qui craque sous un patineur. Ça fait peur... Surtout qu'on voit les fissures apparaître.



Vidéo (1mn) : Bruit de la glace du lac Baïkal sous un patineur





camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 690 Karma: 2335 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 2 Un moment de detente extreme...



Sinon on a deux types de réaction :



- Que c'est angoissant !



- Quand est ce qu'il va tomber ?? houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 571 Karma: 423 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 2 De quoi passer l'envie d'aller faire du patinage sur le lac CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15011 Karma: 19519 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0 Le dernier son à 0:42 est extra kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1964 Karma: 3739 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0



Entre le bruit laser du gars et la description du lac.



Sentiment d'être un petit peu moins con qu'avant... On apprend des choses sur Koreus !Entre le bruit laser du gars et la description du lac.Sentiment d'être un petit peu moins con qu'avant... Siegfried Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 49 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0 Quand on voit la glace se fissurer de la sorte, il y a vraiment aucune chance que ca se brise sous son poid ? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 493 Karma: 1792 En ligne ! Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0





Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 493 Karma: 1792 En ligne ! Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0

ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 324 Karma: 314 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 1 Personne pour faire un montage avec le son et des images de star wars ? Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 452 Karma: 2857 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0



Citation :

EDIT : @CrazyCow / @Nishven / @Skwatek il se trouve que Jean-Michel tatillon s'est trompé... On peut dire que "donc" il est plus profond que les 5 lacs qui le dépassent en superficie, par contre comme le montre effectivement l'exemple de @Skwatek, il pourrait exister un lac plus profond avec une superficie bien plus faible.

Il est con ce Jean-Michel



Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2141 Karma: 198 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0 Le type patine sur un lac qui est littéralement en train de se fissurer sous ses pieds mais se dit "tiens si je filmais la scène"...



Il est con ce Jean-Michel J'ai eu Jean-Michel tatillon au téléphone, qui m'a fait part d'une remarque :Citation :@CrazyCow / @/ @il se trouve que Jean-Michel tatillon s'est trompé... On peut dire que "donc" il est plus profond que les 5 lacs qui le dépassent en superficie, par contre comme le montre effectivement l'exemple de @, il pourrait exister un lac plus profond avec une superficie bien plus faible.Il est con ce Jean-Michel Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2141 Karma: 198 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0 Le type patine sur un lac qui est littéralement en train de se fissurer sous ses pieds mais se dit "tiens si je filmais la scène"...



Surtout qu'il y a l'air d'avoir du jus là dessous donc si c'est le grand plouf c'est fini. Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 43478 Karma: 19866 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 2 @Mopimoi : Sauf erreur de ma part, non. Imagine un lac rond de 2km de diamètre avec une profondeur max de 2000 mètres. Ce serait le lac le plus profond du monde sans être parmi les plus grands. Ce ne serait pas non plus la plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15011 Karma: 19519 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0 @Mopimoi Pourquoi "donc" ? Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1593 Karma: 329 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0 @Bricci c'est moi ou la deuxième femme donne l'impression de ... jouir avec son petit crie ? Nishven Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 180 Karma: 215 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 1

@Mopimoi

J'ai eu Jean-Michel tatillon au téléphone, qui m'a fait part d'une remarque :



Citation :

Plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre , le lac Baïkal s'étend sur une longueur de 636 km avec une largeur variant de 24 km à 79 km et une superficie de 31 722 km², ce qui en fait le 6ème plus grand lac du monde . C'est également donc le lac le plus profond, jusqu'à 1 642 mètres.



Euh, non ? C'est pas parce qu'il est long et large qu'il est profond. Citation :Euh, non ? C'est pas parce qu'il est long et large qu'il est profond. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4472 Karma: 6872 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0 Pas d accord...c est pas parce que c est long et large qu on peut pas le mettre profond. tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 927 Karma: 952 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0

@Mopimoi

J'ai eu Jean-Michel tatillon au téléphone, qui m'a fait part d'une remarque :



Citation :

Plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre , le lac Baïkal s'étend sur une longueur de 636 km avec une largeur variant de 24 km à 79 km et une superficie de 31 722 km², ce qui en fait le 6ème plus grand lac du monde . C'est également donc le lac le plus profond, jusqu'à 1 642 mètres.



presque; on aurait put dire:

C'est donc le lac le plus profond des 6. (mais c'est aussi le plus profond de tous...)



donc:

"C'est également le lac le plus profond, jusqu'à 1 642 mètres." est le plus adapté.

- plus grande réserve

- plus profond

- 6eme en superficie

et pas de corrélation à noter entre les 3 infos, donc le "donc" n'a pas de sens. Citation :presque; on aurait put dire:C'est donc le lac le plus profond des 6. (mais c'est aussi le plus profond de tous...)donc:"C'est également le lac le plus profond, jusqu'à 1 642 mètres." est le plus adapté.- plus grande réserve- plus profond- 6eme en superficieet pas de corrélation à noter entre les 3 infos, donc le "donc" n'a pas de sens. tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 927 Karma: 952 Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0 Nishven



Citation : Euh, non ? C'est pas parce qu'il est long et large qu'il est profond.



la logique était plutot: comme il n'est pas le plus grand mais qu'il est le plus volumineux, alors c'est le plus profond.

mais ce raisonnement est erroné. Citation :la logique était plutot: comme il n'est pas le plus grand mais qu'il est le plus volumineux, alors c'est le plus profond.mais ce raisonnement est erroné. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 671 Karma: 1242 En ligne ! Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal craquant sous un p... 0



Citation :

@Mopimoi

J'ai eu Jean-Michel tatillon au téléphone, qui m'a fait part d'une remarque :



Citation :

Plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre , le lac Baïkal s'étend sur une longueur de 636 km avec une largeur variant de 24 km à 79 km et une superficie de 31 722 km², ce qui en fait le 6ème plus grand lac du monde . C'est également donc le lac le plus profond, jusqu'à 1 642 mètres.



EDIT : @CrazyCow / @Nishven / @Skwatek il se trouve que Jean-Michel tatillon s'est trompé... On peut dire que "donc" il est plus profond que les 5 lacs qui le dépassent en superficie, par contre comme le montre effectivement l'exemple de @Skwatek, il pourrait exister un lac plus profond avec une superficie bien plus faible.



Il est con ce Jean-Michel

re-Fail:p

re-Fail:p

Il serait possible d'avoir un lac à la fois plus profond et plus grand que le Baikal sans pour autant qu'il ne contienne plus d'eau:p Les bruits et les cracs ne sont vraiment pas rassurants