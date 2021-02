Vidéo : Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaque un homme (Australie) Posté par Kilroy1

Un bébé opossum se défend contre un cassican flûteur puis attaque un homme dans une rue de Melbourne, en Australie.



Vidéo (49s) : Bébé opossum vs Oiseau et Homme





Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4475 Karma: 6869 Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... 0 "En Australie, un ver de terre etrangle un homme" Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 497 Karma: 1822 En ligne ! Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... 0 Et après, il va se suspendre par la queue. Cet animal mérite le respect ! Perso, je le vouvoie. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1851 Karma: 2900 Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... 0 Je sais pas pourquoi j'attendais un 35 tonnes ...

et j'aime les animaux hein, j'ai une sœur. _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3467 Karma: 5059 Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... 0 bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1145 Karma: 534 Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... 1 Mouais.. Quand on voit ce petit truc respirer on voit bien qu'il est en stress total. Pas très malin me semble-t-il de continuer à filmer..

et j'aime les animaux hein, j'ai une sœur. _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3467 Karma: 5059 Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... 0 bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1145 Karma: 534 Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... Re: Un bébé opossum se défend contre un oiseau puis attaq... 1 Mouais.. Quand on voit ce petit truc respirer on voit bien qu'il est en stress total. Pas très malin me semble-t-il de continuer à filmer..

C'est un bébé qui a peur.

