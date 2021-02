Vidéo : Une dameuse tire des skieurs pendant la fermeture des remontées mécaniques (République tchèque) Posté par Watss

Quand il n'y a pas de remontées mécaniques, une dameuse se charge de tirer les skieurs en haut d'une piste sur une montagne en République tchèque.



Vidéo (27s) : Une dameuse tire des skieurs





Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 497 Karma: 1822 En ligne ! Re: Une dameuse tire des skieurs pendant la fermeture des... Re: Une dameuse tire des skieurs pendant la fermeture des... 5 Là si tu tombes, tu es immédiatement catalogué comme le plus gros relou de la station ! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 464 Karma: 728 Re: Une dameuse tire des skieurs pendant la fermeture des... Re: Une dameuse tire des skieurs pendant la fermeture des... 0 600 Chevaux !!! pour combien d'ânes ??? Siegfried Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 79 En ligne ! Re: Une dameuse tire des skieurs pendant la fermeture des... Re: Une dameuse tire des skieurs pendant la fermeture des... 1 Comme souvent avec des loi absurde, on en arrive à des solutions encore plus absurdes.

Distance de sécurité ou pas, les chances de contamination en extérieur sont proche du 0 absolu. Surtout en montagne.



Sur le fond, une dameuse en quoi ce n'est pas une remonté mécanique ? hmm

Sur le fond, une dameuse en quoi ce n'est pas une remonté mécanique ? hmm

Soutiens au secteur de la montagne, vraiment en difficulté 0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 200 Karma: 556 En ligne ! Re: Une dameuse tire des skieurs pendant la fermeture des... Re: Une dameuse tire des skieurs pendant la fermeture des... 0 Ca a l'air carrément plus marrant que les remontées mécaniques habituelles. Je propose qu'on fasse ça tous les ans !