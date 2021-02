Vidéo : Le Français Maxence Muzaton évite une terrible chute aux championnats du monde de ski de Cortina d'Ampezzo Posté par Guifox

Le Français Maxence Muzaton frôle la catastrophe aux championnats du monde de Ski Alpin, mais... un miracle s'est produit.



Vidéo (14s) : Maxence Muzaton évite une chute à ski #Cortina2021





Siegfried: Jolie performance.. Surtout avec des ski aussi rigides et longs c'est pas du tout maniable pour faire des figures dans ce style

Taxidermiste: Vous recontextualisez les cris des commentateurs, et je crois que c'est un but pleine lucarne de M'Bappé

kikekoi: 360 degrés à 100km/h.....normal