Vidéo : Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse Posté par Skwatek

Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse sur un chantier.







Vidéo (59s) : Se faire voler son bonnet par une pelleteuse





Sur le même sujet :

Vidéo : Pelleteuse Dinosaure Vidéo : Une pelleteuse chevauche un tuyau Vidéo : Pelleteuse briquet Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1138 Karma: 1898 En ligne ! Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse 0 Certainement le chef de chantier qui le fait chier à longueur de temps en lui demandant de porter un casque ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1967 Karma: 3744 Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse 2



Mais au delà de ça, belle précision !



Je présume qu'à cette distance, cela ne doit pas être simple. Bon, ça sent la grosse musique casse couille de Tik tok.Mais au delà de ça, belle précision !Je présume qu'à cette distance, cela ne doit pas être simple. jamesdoe Je viens d'arriver Inscrit le: 13/11/2015 Envois: 53 Karma: 69 Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse 1

@kpouer

Bon, ça sent la grosse musique casse couille de Tik tok.



Mais au delà de ça, belle précision !



Je présume qu'à cette distance, cela ne doit pas être simple. ;)



Pas simple et sûrement très risqué, non ?

Une petite imprécision et soit le mec est assommé, soit il a le crâne écrasé.



C'est marrant quand tout se passe bien, mais est-ce que ça vaut la peine de tenter le coup ? Citation :Pas simple et sûrement très risqué, non ?Une petite imprécision et soit le mec est assommé, soit il a le crâne écrasé.C'est marrant quand tout se passe bien, mais est-ce que ça vaut la peine de tenter le coup ? VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 12 Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse 0 Mais je voulais juste lui enlever son bonnet avec le godet de ma pelleteuse, je pouvais pas imaginer que ça allait lui briser le crâne... Citation : ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1138 Karma: 1898 En ligne ! Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse Re: Un homme se fait voler son bonnet par une pelleteuse 0 @VincentBt



Ça aurait pu faire un magnifique "Finish'Him" façon décapitation. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.