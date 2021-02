Vidéo : Un livreur nous réserve quelques surprises Posté par Koreus

Devant la porte d'une maison, une caméra de surveillance a filmé une livraison surprenante.



Vidéo (20s) : Livreur surprenant





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1138 Karma: 1898 Re: Un livreur nous réserve quelques surprises Re: Un livreur nous réserve quelques surprises 3 Amazon, la marque au sourire dont les livreurs te font le fameux sourire du plombier ! GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 225 Karma: 462 Re: Un livreur nous réserve quelques surprises Re: Un livreur nous réserve quelques surprises 10 La raie en haut de l'escalier (mal aux yeux)

L'arrêt en bas de l'escalier (mal aux côtes) VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 12 Re: Un livreur nous réserve quelques surprises Re: Un livreur nous réserve quelques surprises 1 Mais ar-raie-tez le ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 947 Karma: 278 Re: Un livreur nous réserve quelques surprises Re: Un livreur nous réserve quelques surprises 1 On a vu la lune, il a vu les étoiles. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2579 Karma: 1862 Re: Un livreur nous réserve quelques surprises Re: Un livreur nous réserve quelques surprises 1



... ou pas ... ou pas Siegfried Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 95 Re: Un livreur nous réserve quelques surprises Re: Un livreur nous réserve quelques surprises 0



edit: @ludooooo j'avais pas vu que tu avais fait presque la même On a vu la lune, puis on a vu un soleil.edit: @j'avais pas vu que tu avais fait presque la même Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6503 Karma: 2738 En ligne ! Re: Un livreur nous réserve quelques surprises Re: Un livreur nous réserve quelques surprises 0 C'est con il avait de quoi rebondir sur son derrière .