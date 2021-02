Vidéo : Un drone filme les formations d'une nuée d'oies sauvages Posté par Skwatek

Un drone filme les formations d'une nuée d'oies sauvages à la frontière entre les États-Unis et le Canada.





Vidéo (3mn43s) : Un drone filme une nuée d'oies sauvages





Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4480 Karma: 6884 Re: Un drone filme les formations d'une nuée d'... 0 "Escadron! A mon signal on pousse tres fort pour indonder le bureau national de la chasse!" Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 502 Karma: 1873 Re: Un drone filme les formations d'une nuée d'... 2 C'est magnifique ! Presque hypnotique... _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 149 Karma: 782 En ligne ! Re: Un drone filme les formations d'une nuée d'... 4 Une vidéo sans son bien paisible de bon matin.



Bonne journée à tous sanbout Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2019 Envois: 16 Re: Un drone filme les formations d'une nuée d'... 2 Passer les oies sauvAAAAAAAAAAAAAAAaaaaageuh !!! GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 226 Karma: 484 Re: Un drone filme les formations d'une nuée d'... 1 Fascinant, on dirait une attaque de drones par l'armée chinoise Glock21 Je suis accro Inscrit le: 28/6/2013 Envois: 514 Karma: 677 En ligne ! Re: Un drone filme les formations d'une nuée d'... 0 La boulot de contrôleur aérien des oies, ça doit pas être simple. Astart1 Je m'installe Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 130 Karma: 121 Re: Un drone filme les formations d'une nuée d'... 0 Ces lignes qui s'entrecroisent, c'est satisfaisant à regarder et le paysage est magnifique.

Par contre, le mouvement circulaire de la fin en plein écran ça m'a fichu la gerbe^^ ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 752 Karma: 714 En ligne ! Re: Un drone filme les formations d'une nuée d'... 0 sanbout

Citation : Passer les oies sauvAAAAAAAAAAAAAAAaaaaageuh !!!



Elles s'en allaient

Vers le midi

Elles s'en allaient

Vers le midi

La Méditerranééééééééééée...