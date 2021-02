Vidéo : Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée dans un arbre (Bolivie) Posté par Kilroy1

Des éleveurs libèrent un jeune taureau dont la tête est coincée dans un arbre à Tres Cruces, en Bolivie.



Vidéo (49s) : Des éleveurs libèrent un taureau coincé dans un arbre





Vidéo : Vache vs Mouton Vidéo : Un taureau peut en cacher un autre Vidéo : Homme vs Taureau (Instant Karma) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 691 Karma: 2343 Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... 1 C'est mignon mais tellement difficile pour eux de reproduire ça :





Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1268 Karma: 2697 Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... 0 Ah ah merci pour l'absence de bouton "spoiler" et cette description kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1970 Karma: 3758 Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... 1

@camaronalex

Tu voulais que le Taureau se transforme en chat ?



Ou que les gars se transforment à fille en lunettes ?





@kpouer Que le taureau se transforme en chat à lunettes… Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3825 Karma: 15713 Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... 0 Parfois, peut-être qu'il vaut mieux faire la sélection naturelle... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2839 Karma: 9009 Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... 1



Le cerf a encore frappé ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5511 Karma: 5245 Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... Re: Des éleveurs libèrent un taureau avec la tête coincée... 1

Le lendemain il était pardonné :