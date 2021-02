Vidéo : Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise de 72 mètres au cap Fréhel Posté par Koreus

Le kitesurfeur rêvait de sauter du haut d'une falaise en kitesurf et il l'a fait le 11 février dernier



Vidéo (2mn1s) : Sauter en haut des falaises du cap Fréhel en kitesurf





Sur le même sujet :

Vidéo : Kitesurf dans la fontaine du Trocadéro Vidéo : Kitesurfeur saute par-dessus un ponton Plus d'infos Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1143 Karma: 1914 Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... 1 Voilà, son rêve est réalisé, maintenant il va devoir trouver autre chose ! kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 899 Karma: 911 Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... 1 Sans casque. Bravo !!! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3826 Karma: 15716 Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... 4 Je trouve un peu dommage qu'il n'ait pas fait une belle réception et qu'il n'ait pas continué à rider après avoir amerri. Juste le saut, puis paf, on range tout, retour à la maison, c'est un peu bof, quand même Siegfried Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 98 Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... 1 J'avais toujours été bluffé par les profs de kitesurf au capvert, qui prenait leur planche sur la plage, se faisaient décoller du sable, allaient kiter, et revenait de la même manière, les pieds secs...

C'est vraiment un sport sympa mi aérien, mi glisse Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21298 Karma: 17688 Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... 0 @Barbatos Je pense que toute la technique réside dans le saut et son contrôle. Le reste on s'en fout. Il a réussi à sauter + de 70 mètres sans se rater, c'est fort ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5512 Karma: 5246 Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... 0 Cela relève plus du parapente que du kite surf, vue la taille du kite. C'est beau mais sans plus. Siegfried Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 98 Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... 0

@kikekoi

Sans casque. Bravo !!!



En faite les casque, dans l'eau ça augmente la surface d'impact , donc la resistance et le choc est encore plus dur

Après si il s'était tapé sur la falaise, c'est autre chose Citation :En faite les casque, dans l'eau ça augmente la surface d'impact , donc la resistance et le choc est encore plus durAprès si il s'était tapé sur la falaise, c'est autre chose EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 270 Karma: 208 Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... 0 Il risquait pas de se tuer pour pouvoir faire ça ? Orque89 Je m'installe Inscrit le: 9/1/2010 Envois: 197 En ligne ! Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... Re: Le kitesurfeur Clément Huot saute d'une falaise ... 0 Qu'est ce que ça peut m'énerver cette manière de monter les vidéos, de repasser des bouts de séquences sous un angle différents avant même que l'entier de la scène soit terminée.



Ceci-dit, il faut en avoir des en acier trempé. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.