Vidéo : Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Posté par Koreus

L'internaute Crystal Noleen G.K danse sur TikTok en faisant diverses grimaces.



Vidéo (3mn39s) : Danse en faisant des grimaces sur TikTok





Vidéo : « The Wellerman » sur TikTok Vidéo : Chaine de duos sur TikTok Vidéo : Grimaces et bruits étranges Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 863 Karma: 1733 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 0 Je me suis trompé de vocation...



Fils arrête les études ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4069 Karma: 10629 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 0 Wow! Un petit âmes sensibles peut être non? A 2:18... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1971 Karma: 3757 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 0 Je suis loin d'être Tik Tok, mais là je dois avouer qu'elle est douée. VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 13 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 1 Euh. D'accord. Nath33 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 58 Karma: 293 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 1





Une cosplayeuse imite Arataka Reigen Sympa ! Ça fait beaucoup penser à cette fille qui faisait un peu la même chose : Siegfried Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 99 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 0 Elle est doué c'est sur.

Mais pendant toute la vidéo j'avais une voix qui me disait "Ahh mais arrête, que fais tu avec ton si joli visage!" Le krach boursier de la perception Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2518 Karma: 1220 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 0 Alors, j'ai rien contre TIKTOK du moment que c'est original & créatif (rare sur tiktok, c'est souvent du c/c bête) mais je deteste les "compiles" car "hors contextes" souvent y'a rien de drole. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15027 Karma: 19543 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 2 On dirait un personnage de dessin animé en vrai tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 929 Karma: 954 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 0 elle chante plutot pas mal LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3320 Karma: 889 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 0 C'est pratique TikTok, ça permet de mettre son cerveau sur pause. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4483 Karma: 6883 Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 0 C est bien fait la vie. Quand t es jolie tu fais ce que tu veux ca passe toujours bien. Dans ma classe y avait une fille pas tres belle mais qui chaitais bien. Le jour ou elle a osé pousser la voix, tous le monde s est moqué. Faut dire a 14-15 ans on est cons. ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 948 Karma: 282 En ligne ! Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok Re: Une femme danse en faisant des mimiques sur TikTok 0 On dirait les mimiques de dessins animés