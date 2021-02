Vidéo : C'est mignon ! (Vol. 123) Posté par Kilroy1

Une femme embrasse un âne et lui caresse la tête et les oreilles. L'animal semble heureux.



Vidéo (19s) : Un âne heureux





Sur le même sujet :

Vidéo : C'est mignon ! (Vol. 122) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 85 Karma: 94 Re: C'est mignon ! (Vol. 123) Re: C'est mignon ! (Vol. 123) 2 Elle pouvait baptiser cette vidéo "Kiss my ass !" . Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 508 Karma: 1892 Re: C'est mignon ! (Vol. 123) Re: C'est mignon ! (Vol. 123) 0 "L’ânier caresse l’ânesse dans la rue" dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2451 Karma: 5717 Re: C'est mignon ! (Vol. 123) Re: C'est mignon ! (Vol. 123) 0 je comprends mieux l'expression " chantez à l’âne , il vous fera des pets " shirkyy Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2012 Envois: 82 Karma: 133 Re: C'est mignon ! (Vol. 123) Re: C'est mignon ! (Vol. 123) 0 Il nage en plein bonheur Gwaeron Je m'installe Inscrit le: 4/2/2012 Envois: 146 Karma: 150 Re: C'est mignon ! (Vol. 123) Re: C'est mignon ! (Vol. 123) 0 For the love of ASS (@fortheloveofass), pour l'amour des ânes en français. Ass a une double signification en anglais : cul ou âne.



Pour le coup on a l'âne et le cul, rien à redire. Citation :Pour le coup on a l'âne et le cul, rien à redire. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.