Vidéo : Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la dernière minute à cause d'un problème technique Posté par dubstyle

Marie-Sophie Lacarrau a pris l'antenne à 13h aujourd'hui pour annoncer qu'il n'y aura pas de JT à cause d'un problème technique. Une situation inédite.



Vidéo (1mn6s) : Le JT de 13H sur TF1 annulé à cause d'un problème technique





Vidéo : Les adieux de Catherine Laborde







Ina.fr - MAGIE DU DIRECT. Ce mercredi, un problème technique a empêché TF1 de diffuser son fameux JT de 13h. En 1979, Jean-Claude Bourret, présentateur du journal de 13h de TF1, avait dû gérer un souci comparable : à l'époque, pas d'oreillette, tout se passait par téléphone... #JT13h Finalement pas si inédite... C'était arrivé à Jean-Claude Bourret en 1979Ina.fr - MAGIE DU DIRECT. Ce mercredi, un problème technique a empêché TF1 de diffuser son fameux JT de 13h. En 1979, Jean-Claude Bourret, présentateur du journal de 13h de TF1, avait dû gérer un souci comparable : à l'époque, pas d'oreillette, tout se passait par téléphone... #JT13h

Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1553 Karma: 1098 En ligne ! Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... 2 Un journal de TF1 en moins, tout le monde y gagne plutôt. pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 304 Karma: 495 Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... 2 poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2735 Karma: 683 Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... 0 C'est fou le nombre de cyberattaques en ce moment. sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 483 Karma: 1125 Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... 4 Ca doit être la panique dans les maisons de retraite. Kikimojoko Je m'installe Inscrit le: 21/10/2010 Envois: 458 Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... 1 ... ho la belle F1T ! tomdsign Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 118 Karma: 306 Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... 1 même pas foutu de présenter les titres et de faire son taf.

C'est tous sauf une journaliste.



C'est tous sauf une journaliste. dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 842 Karma: 1218 Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... 7







MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1387 Karma: 2370 Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... 1

@dubstyle

Finalement pas si inédite... C'était arrivé à Jean-Claude Bourret en 1979







C'est la faute au Pernaut ?



Pour des raisons techniques, les down-votes ne fonctionnent pas sur ce commentaire.

clhor Je viens d'arriver Inscrit le: 2/5/2016 Envois: 57 Karma: 137 En ligne ! Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... Re: Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la der... 0 @tomdsign C'est clair qu'ils auraient pu dire les titres de l'actualité du jour. Le comble pour un journal de pas donner le service minimum.

En même temps, le 13h pue le mélange "nostalgie, tradition, voisin/copain, France aux français" pas sincère avec quelques exceptions de temps en temps. Alors donner les infos importantes ne dure que 2 minutes au début du "journal", surtout quand on reste uniquement en France.

Bon, il en faut pour tout le monde mais ça n'aide pas à s'ouvrir au monde.