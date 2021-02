Vidéo : Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Posté par -Flo-

Une petite surprise en tirant la chasse d'eau des toilettes.



Vidéo (15s) : Surprise en tirant la chasse d'eau





Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 462 Karma: 2876 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 7 Si c'est une surprise, ça veut dire qu'il ne s'y attendait pas... ce qui veut donc dire qu'il filmait juste son pipi.



C'est bizarre comme passe-temps. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4077 Karma: 10656 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 5 Ça doit chatouiller quand tu es assis! (voir mon avatar pour une réaction appropriée)



C'est bizarre comme passe-temps. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4077 Karma: 10656 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 5 Ça doit chatouiller quand tu es assis! (voir mon avatar pour une réaction appropriée)

Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12191 Karma: 10462 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 0 Coasse, pardon cocasse comme situation



NanaGruz Je m'installe Inscrit le: 8/6/2016 Envois: 181 Karma: 209 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 0 J'ai eu tellement les miquettes pendant 2s en pensant que c'était des araignées! Monique_Ranou Je viens d'arriver Inscrit le: 18/2/2021 Envois: 6 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 0 Le caca a des pattes maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 121 Karma: 544 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 2 Très difficile à obtenir :



Une rainette sans papier!!!



on est pas loin du perfect Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 353 Karma: 1020 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 0 @LeFreund C'est mieux qu'en Australie où on dénombre en moyenne , seulement chez la gente masculine, 17 attaques de serpents par ans sur les wc dans les même circonstance. En moyenne toujours, cela résulte entre 4 à 5 ablations de un ou des deux testicules. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2843 Karma: 9047 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 3



Coïncidence ? Je ne crois pas: Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5520 Karma: 5277 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 0 Je suis entré dans la mare aux grenouilles et j'avais de l'eau jusqu'aux...

genoux; normal, il n'y avait pas assez d'eau. Sebmagic Je masterise ! Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 4330 Karma: 269 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 0 Je crois que c'est l'une de mes phobies. C'est peut-être dû à un rêve de mon enfance où, après avoir marché dans un marécage jusqu'à la taille, je passais le reste du rêve à essayer d'extraire un long ver de mon anus. Je ne sais pas pourquoi mon esprit sadique refusait de se réveiller. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1388 Karma: 2369 Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau Re: Une petite surprise en tirant la chasse d'eau 0 C'est au poil ! Quand tu fais caca, les grenouilles, elles, te pondent le tétard.