Vidéo : Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des débris au-dessus d'une zone résidentielle (Colorado) Posté par Koreus

Hier, un avion Boeing 777 a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Denver, d'où il avait décollé quelques minutes plutôt, à cause d'un réacteur en feu. Les habitants de Broomfield ont pu observer des débris tomber du ciel.



Vidéo (1mn45s) : Un avion tombe en morceau au dessus d'un quartier de Broomfield (Colorado)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un avion perd une partie de son réacteur en plein vol Vidéo : Un avion de ligne vole avec un réacteur défectueux Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 509 Karma: 1906 Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... 0 Ce stress ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4095 Karma: 10685 En ligne ! Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... 0 Mais est-ce qu'ils ont essayé de l’éteindre et de le rallumer? Ils auraient pu continuer leur route Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1236 Karma: 896 Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... 0 Bonjour à tous ici votre capitaine du vol 712... yes yes yo yo!







Les deux minutes du peuple François Pérusse : Voyage en avion PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 557 Karma: 544 Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... 0 À ce niveau là (à la fin), ce ne sont plus des débris, mais carrément des morceaux d'avion. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1163 Karma: 1968 En ligne ! Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... Re: Un avion Boeing 777 avec un réacteur en feu perd des ... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.