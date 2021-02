Vidéo : Quand un chihuahua se prend pour un cheval Posté par Kilroy1

Lui, il a été un cheval dans une vie précédente







Vidéo (32s) : Un chihuahua se prend pour un cheval





Vidéo : Chien vs Terrasse verglacée Vidéo : Un agent chat abandonne sa mission Vidéo : Drôle de démarche d'un chat



Wiiip : On dit que l'activité humaine est responsable de la disparition d'espèces animales et végétales ...

Certes !



Certes !



Bricci : [commentaire vide]

ThomGamer : Il a juste envie de chier mais son maitre comprend pas... Je marche pareil quand j'ai une envie pressante, c'est inexplicable et ça aide pas vraiment à se retenir.

MAC_Ak :

@ThomGamer

Il a juste envie de chier mais son maitre comprend pas... Je marche pareil quand j'ai une envie pressante, c'est inexplicable et ça aide pas vraiment à se retenir.

Tu marches à 4 pattes quand t'as envie de chier?^^