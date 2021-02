Vidéo : « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Posté par Skwatek

Ce clip mystérieux annoncerait-il la fin du célèbre duo Daft Punk ?







Vidéo (7mn58s) : Daft Punk - Epilogue





Auteur Conversation nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 638 Karma: 1235 Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 2 Je suis officiellement au bout de ma vie. Une des plus grande fierté française.

Pour l'anecdote il s'agit d'un extrait du film Daft Punk's Electroma de 2006.

2021 est officiellement pire que 2020

Pour l'anecdote il s'agit d'un extrait du film Daft Punk's Electroma de 2006.

Chewie Je suis accro Inscrit le: 24/4/2010 Envois: 1535 Karma: 63 Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0 Haaaaan merde. Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1336 Karma: 1004 Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0 Comme quoi, parfois un grand discours vaut mieux qu'un dessin. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 512 Karma: 1907 En ligne ! Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0 Il en reste un sur deux...qui continuera, Bangalter ou Homem-Christo ? Bon ok, je me fais des idées, mais merde quoi ! Chier... Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 677 Karma: 1250 Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0 Je refuse Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5524 Karma: 5276 Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0

J'ai compris "Dwarf Punk".

Y a pas une erreur dans le nom du groupe ?

J'ai compris "Dwarf Punk".

Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3830 Karma: 15758 Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0 Que ça soit les couples ou les groupes de musique, on part toujours du principe que c'est pour toujours, et si jamais un jour ça s'arrête, c'est un échec (rupture, divorce, groupe qui se sépare, etc.).



C'est si compliqué d'admettre que les choses changent ? Qu'on peut avoir très envie de partager sa vie avec quelqu'un ou avoir un project musical /sportif / business avec quelqu'un pendant un temps, et puis qu'un jour on veuille passer à autre chose ?



papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 239 Karma: 352 En ligne ! Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 1 Mettez vous à leur place ! ça fait 30 ans qu'ils portent le masque, nous au bout de 10 mois on n'en pleut plus. Mister_Claymore J'aime glander ici Inscrit le: 7/4/2015 Envois: 6156 Karma: 581 Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0 Une grande perte, mais leurs musiques resteront éternelles GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 227 Karma: 490 Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0 Je suis pas sûr, mais la fumée a l'air d'être bleue, je parie donc sur un garçon... Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3060 Karma: 3553 Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0

Si c'est vrai, j'vais pas m'en remettre



voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 500 Karma: 341 En ligne ! Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? Re: « Epilogue », la fin du célèbre duo Daft Punk ? 0 Un duo français disparait , un autre va t' il se reformer en 2022 ? quel suspense et dire que certains s' ennuient avec la covid .