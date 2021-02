Vidéo : Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur glace (Russie) Posté par Olyer

Des enfants s'entraînent au combat pendant un cours de hockey sur glace en Russie.



Vidéo (1mn1s) : Entraînement au combat en hockey sur glace (Russie)





Vidéo : Poutine se prend les patins dans le tapis Vidéo : Un palet de hockey frôle la tête d'un commentateur Vidéo : Une bagarre dégénère pendant un match de hockey Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Baboon Je m'installe Inscrit le: 5/4/2012 Envois: 259 Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 2 Je suis sur que Pierre de Coubertin n'avait pas pensé à ce genre de valeur sportive ... Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 90 Karma: 119 Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 1 Au hockey ce n'est pas considéré comme une faute si 2 joueurs se tapent dessus, tant que ça reste 1 contre 1 et qu'ils ont enlevé leurs gants...



La bataille - Têtes à claques maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 122 Karma: 546 Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 0 Dans ce cas, faut arrêter de s'entrainer à simuler au football et où changer les règles du foot, ou arrêter le foot. addj31 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2015 Envois: 156 Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 0 aucun probleme ; les combat font partis integrante du hockey !



"Certains joueurs, les « policiers », sont spécialisés dans les combats et interviennent dans les moments cruciaux pour une équipe afin d'essayer de faire basculer le match. Leurs intervention peut également survenir afin de protéger la vedette de l'équipe. Ces joueurs spéciaux de l'équipe ont souvent un temps de jeu limité, compensant une technique moindre par leur impact physique sur l'adversaire." Source: Wikipedia (



Et puis, de plus, quelle difference a cet entrainement avec un sport de combat?? Aucun... pour avoir fait des arts martiaux, c'est la meme...



Je trouve ca genial, vive le hockey sur glace et j'espere que cette tradition perdurera au milieu d'un monde tout mignon tout beau tout feminin ou tout est securisé, non violent et trés faux-cul... Ca pose; les combat font" Source: Wikipedia ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_au_hockey_sur_glace Et puis, de plus, quelle difference a cet entrainement avec un sport de combat?? Aucun... pour avoir fait des arts martiaux, c'est la meme...Je trouve ca genial, vive le hockey sur glace et j'espere que cette tradition perdurera au milieu d'un monde tout mignon tout beau tout feminin ou tout est securisé, non violent et trés faux-cul... Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 181 Karma: 71 Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 1

entrainement football italien : simulation (humours) johnmacjohn Je m'installe Inscrit le: 5/6/2016 Envois: 437 Karma: 629 Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 0 Quelle tristesse quand même de valoriser la violence dans le sport.

Prétendre que les combats font parti du show lors de grand match est une chose... mais de là à dire que cela fait parti intégrante du sport... C'est désolant...



Ce qui est dommage, c'est que le comportement de ces brutes (et cela ne concernent pas uniquement le hockey) c'est qu'ils empêchent et découragent de nombreuses jeunes personnes à pratiquer un sport. Le hockey c'est aussi de la finesse et pas juste faire le bourrin avec ses points ou foncer bêtement contre les autres pour compenser leur manque de technique.



Et de dire que si t'es trop faible pour faire du hockey, je serais plutôt à dire que si les joueurs ne savent pas se contrôler, qu'ils fassent des sports de combat conçu exactement pour se mettre sur la gueule et ainsi laisser la place à ceux veulent pratiquer un sport en tout fair play et savoir vivre. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1976 Karma: 3782 Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 1 Il met de sacrés mandales de gitan le jaune, sur la gauche de la vidéo. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 678 Karma: 1255 Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 1

@addj31

Ca pose aucun probleme ; les combat font partis integrante du hockey !



J'ai énormément de mal à voir le second degré dans ce message ...



Alors, certes, je ne connais pas bien le hockey sur glace (même si je remarque que cela reste un sport dont l'équipement le rend franchement inadapté à un sport de combat)

Mais ... Tu as remarqué que là, ce sont des enfants de 8 ans qui se mettent d'énormes mandales ?

Alors, non, dans les sports de combats, les jeunes ne font PAS ca. Et il y a une bonne raison : ils n'ont pas la musculature qui leur permettrait de se protéger dans une certaine mesure.

Et le fait que ce soit "légal" (ce ne l'est pas, c'est juste toléré) aux USA n'est pas franchement une justification légitime.



Là, on est clairement sur ce que les valeurs les plus merdiques dans le sport : la violence, la perte de contrôle, la rage, et généralement l'argent pour motiver tout ca.

On est grosso-modo à l'opposé d'une saine activité physique, et d'un jeu amical.



Le hockey est un sport qui implique le contact, parce qu'il est difficile à éviter. Mais c'est uniquement une composante que l'on cherche à éviter, pas un sport de combat !

Parce que si le but, c'est uniquement de pourrir l'adversaire, alors on peut inventer le ping-pong-grenades, le duel de tir à l'arc, le marathon battle royale ... Ah, le chess boxing, on me dit que ca existe déjà. Citation :J'ai énormément de mal à voir le second degré dans ce message ...Alors, certes, je ne connais pas bien le hockey sur glace (même si je remarque que cela reste un sport dont l'équipement le rend franchement inadapté à un sport de combat)Mais ... Tu as remarqué que là, ce sont des enfants de 8 ans qui se mettent d'énormes mandales ?Alors, non, dans les sports de combats, les jeunes ne font PAS ca. Et il y a une bonne raison : ils n'ont pas la musculature qui leur permettrait de se protéger dans une certaine mesure.Et le fait que ce soit "légal" (ce ne l'est pas, c'est juste toléré) aux USA n'est pas franchement une justification légitime.Là, on est clairement sur ce que les valeurs les plus merdiques dans le sport : la violence, la perte de contrôle, la rage, et généralement l'argent pour motiver tout ca.On est grosso-modo à l'opposé d'une saine activité physique, et d'un jeu amical.Le hockey est un sport qui implique le contact, parce qu'il est difficile à éviter. Mais c'est uniquement une composante que l'on cherche à éviter, pas un sport de combat !Parce que si le but, c'est uniquement de pourrir l'adversaire, alors on peut inventer le ping-pong-grenades, le duel de tir à l'arc, le marathon battle royale ... Ah, le chess boxing, on me dit que ca existe déjà. broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 290 Karma: 309 En ligne ! Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 0 @addj31 On a pas du faire les mêmes arts martiaux... Ca pose un problème de méthode par rapport à l'age des enfants, 7 et 8 ans ! Ils sont un plein développement physique et mental et ils se mettent des directs dans le casque... C'est potentiellement dangereux surtout si ils sont pas bien encadré et c'est peut être aussi la non réaction du prof quand l'un de ses élèves fini par se margouler sous les direct de son adversaire qui a choqué.



Après si les enfants sont volontaire et les parents OK avec ça franchement ils font bien ce qu'ils veulent. J'ai un amis ancien pro qui est maintenant entraineur et qui ne jure que par la méthode russe, il a été entrainé la bas, et d'après lui c'est pas pour rien que les russes ont de bien meilleurs athlètes que nous, appartement en France on apprend même pas aux jeune a patiner correctement ou a tombé sans ce faire mal, pour les novices c'est la cour de récré donc bon... à chacun ses méthodes ! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1121 Karma: 3202 En ligne ! Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... Re: Entraînement au combat pendant un cours de hockey sur... 0



"C'était un bon entrainement les enfants, c'est l'heure du gouter":p