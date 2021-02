Vidéo : Ce que voit un chauffeur au volant de son camion Posté par Koreus

Un chauffeur de camion nous montre ce qu'il voit depuis sa cabine. Heureusement, qu'il y a ce petit rétroviseur.



Vidéo (18s) : Ce que voit un camionneur (POV)





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3266 Karma: 2677 Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion 1 Pareil pour les 2 roues, devant et à droite ! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15056 Karma: 19635 Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion 5 Heureusement qu'il y a ce petit rétroviseur, car sinon, il n'aurait pas vu la petite voiture devant lui.



Je ne pense pas que la voiture ce soit téléportée d'un coup à l'avant de son camion non plus



Je ne pense pas que la voiture ce soit téléportée d’un coup à l’avant de son camion non plus Citation :Je ne pense pas que la voiture ce soit téléportée d’un coup à l’avant de son camion non plus Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 515 Karma: 1909 En ligne ! Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion 0



C'est Gru en POV ! C'est Gru en POV ! Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 231 Karma: 1234 Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion 3

D'ailleurs depuis quelques semaines des stickers sur les poids lourd et autres bus préviennent les autres usagers des angles mort. En voyant ça on se dit que c'est pas plus mal. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 679 Karma: 1257 Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion 0 Mince alors, il a fallu qu'elle soit sacrément furtive pour arriver là en douce !

(ou que le camion s'arrête à moins d'1m du pare-choc)



Je vous laisse aussi imaginer ce que voit la petite voiture dans son rétro : Lui non plus ne voit pas le camion, il voit juste un énorme mur blanc juste derrière son véhicule ... Super rassurant ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4106 Karma: 10767 Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion 0 Je vais filmer mon écran en POV pour montrer ce que je vois de la vue d'un chauffeur au volant de son camion!!! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1410 Karma: 2373 Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion 0

@Hugo-Drax

D'ailleurs depuis quelques semaines des stickers sur les poids lourd et autres bus préviennent les autres usagers des angles mort. En voyant ça on se dit que c'est pas plus mal.



@Hugo-Drax

D'ailleurs depuis quelques semaines des stickers sur les poids lourd et autres bus préviennent les autres usagers des angles mort. En voyant ça on se dit que c'est pas plus mal.



C'est pour prévenir les anglais qui roulent du mauvais côté ? Citation :C'est pour prévenir les anglais qui roulent du mauvais côté ? lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 186 Karma: 478 En ligne ! Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion Re: Ce que voit un chauffeur au volant de son camion 0 Pfiou ! Quelle chance qu'il ai utilisé son rétroviseur(/antéviseur) ^^