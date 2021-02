Vidéo : Quand il neige dans un désert de sable (Arabie saoudite) Posté par LeFreund

Il a neigé dans les montages de Tabuk en Arabie saoudite. Le sable a recouvert la neige et le sol est devenu appétissant.



Vidéo (34s) : Du sable sur la neige (Arabie saoudite)





