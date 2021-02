Vidéo : Une publicité HP sur les joies du télétravail Posté par Koreus

Une publicité HP sur les joies du télétravail avec la 4G gratuite.



Vidéo (45s) : Pub HP (Télétravail)





Auteur Conversation Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1906 Karma: 3089 Re: Une publicité HP sur les joies du télétravail Re: Une publicité HP sur les joies du télétravail 10 Une chute pas assez télétravaillée et trop téléphonée. Moi j'dis… CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15058 Karma: 19637 Re: Une publicité HP sur les joies du télétravail Re: Une publicité HP sur les joies du télétravail 0 Comment il peut y avoir 4h30 de décalage entre Boston et New-York ? momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2309 Karma: 1493 Re: Une publicité HP sur les joies du télétravail Re: Une publicité HP sur les joies du télétravail 1 45 secondes de vidéo avec 15 secondes de pubs pour d'autres vidéo dans un vidéo qui est déjà une pub! Sérieux? stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 971 Karma: 865 Re: Une publicité HP sur les joies du télétravail Re: Une publicité HP sur les joies du télétravail 0 Ouaip, HP est largement pas à la page ! Pas besoin de se prendre la tête avec un bricolage tout moisi qui ne ferait illusion qu'avec leurs caméras intégrées toutes moisie.

Maintenant on active le virtual background et tu peux bien être sur la plage que personne ne verra rien !