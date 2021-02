Vidéo : « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Posté par Mitri

Une prof de maths est confrontée à un enfant qui ne comprend pas pourquoi « 2 + 2 = 22 » n’est pas une réponse correcte.



Vidéo (9mn7s) : Alternative Math (Court-métrage)





n1b0rh00d Je m'installe Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 220 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 14 2000 + 2000 = 20002000 momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2316 Karma: 1504 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 12



Mais je me dis quand même qu'on en est pas encore là (j'espère)... La chute est très bonne mais le reste fait un peu peur car pourrait être trop vrai!Mais je me dis quand même qu'on en est pas encore là (j'espère)...

momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2316 Karma: 1504 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 12



Mais je me dis quand même qu'on en est pas encore là (j'espère)... La chute est très bonne mais le reste fait un peu peur car pourrait être trop vrai!Mais je me dis quand même qu'on en est pas encore là (j'espère)... Michrone Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2011 Envois: 50 Karma: 52 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0 Bien fait pour elle. Toujours vouloir imposer SA vision des choses.

Petite erreur cependant dans le film. 2+2, ça fait 24. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4118 Karma: 10801 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 4 La vidéo est malheureusement trop réaliste pour que j'en rigole n1b0rh00d Je m'installe Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 220 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 14 2000 + 2000 = 20002000 Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 125 Karma: 106 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 3 Cette vidéo aborde un sujet intéressant.

_La relativisation de la réalité, ou on cherche à faire passer la satisfaction de l'enfant avant tout. (typiquement le surnotage pour pas rendre triste les elèves, ou l'absence de notes)



_l'idéologie de plus en plus présente dans l'éducation nationale. Ou ce qui compte n'est plus le savoir mais la morale (subjective au passage) qui reviens normalement aux parents.

On a ainsi ce genre de thème très tôt sur les thèmes du genre, du féminisme, des homosexuels, pour arriver à l'université aux thèmes qui font aujourd'hui débat dans l'actualité : L'islamo-gauchisme, et les mouvements décoloniaux importé tout droit des université américaines..



_Le renoncement à certains sujets dans l'histoire de france, pour le motif que certains enfant immigré pourraient avoir du mal à s'y associer. Alors que c'est précisément fournir la base culturelle commune nécessaire a une assimilation réussi



On oublie que le but de l'école c'est d'enseigner non pas une idéologie, mais des savoirs fondamentaux.

Et que l'école n'est pas faite pour "faire plaisir aux enfants", mais pour préparer à la société, et "trier" les élèves via les notes, afin de les orienter au mieux vers un avenir prometteur et compatible avec l'état de leur connaissances et aptitudes.



A trop vouloir faire plaisir, on veut que tout le monde ait le bac général (aussi pour des raisons de visilibité politiques), et comme c'est pas possible on fait baisser le niveau de ce dernier, refilant la patate chaude à l'université.

Resultat le tri se fait bien trop tard, avec énormément de temps perdu pour un nombre incroyablement élevé d'élèves qui se retrouvent presque adulte sans avoir de diplôme utile.

On a ainsi une génération sans avenir, mais qu'importe ! puisqu'ils ont pu échapper au desagrément ponctuel de se faire gronder pour des mauvaises notes ou de redoubler étant petits... teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 446 Karma: 381 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0 Ne serait ce pas le fils de JCVD? LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3323 Karma: 894 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 5 On n'est pas loin de la réalité... Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 275 Karma: 169 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0 @n1b0rh00d Merci pour avoir rétabli la vérité! Cette prof de math est décidément incapable. L_Raptor Je suis accro Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 533 Karma: 631 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0 that escalated quickly asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1012 Karma: 524 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0 @Siegfried Si tout ce que tu as retenu de la vidéo c'est que l'école est gangrené par les féministes, les homosexuels et les immigrés, je te conseille de la revoir. themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 200 Karma: 380 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 2 Chute excellente et très bien réalisé !



Un solide 5/7 ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 517 Karma: 1911 En ligne ! Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 3 C'est bien, enfin on dénonce aux States les dérives de la "Cancel culture". Espérons que ça arrive vite en France ! Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 352 Karma: 255 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0

@Siegfried



... et "trier" les élèves via les notes, afin de les orienter au mieux vers un avenir prometteur et compatible avec l'état de leur connaissances et aptitudes.





C'est ce qui se passe en pratique, mais certainement pas l'idéal de l'éducation.



La sélection, c'est la pédagogie des paresseux.



(À la base, c'est une citation connue, mais je suis incapable de remettre la main dessus). Citation :C'est ce qui se passe en pratique, mais certainement pas l'idéal de l'éducation.(À la base, c'est une citation connue, mais je suis incapable de remettre la main dessus). Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1492 Karma: 1487 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 1 @momoaliz

Malheureusement cela va au-delà de parents qui engueulent les profs de leurs gamins.



Ca fait quelques années qu'on voit ça en Amérique du Nord: l'administration se couche et n'apporte aucun soutient public à leurs profs face à des situations ubuesques.



Les universités nord-américaines semblent devenir des "safe space" où il ne faut surtout pas heurter la sensibilité des bébés qui viennent y étudier. Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 163 Karma: 594 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0 Je me souviens de ma prof de math en 5e qui m'avait affiché devant toute la classe lors de la correction d'un contrôle : "Donc pour votre jeune ami ici présent, b+b = bb..."



J'étais un putain de précurseur en fait ! J'ai fait L, j'ai eu mon bac, j'ai été traducteur.... alors que la voie scientifique me tendait les bras, quel gâchis de mon talent caché !!! Laikminfrin Je m'installe Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 166 Karma: 222 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0 C'est marrant mais j'y vois surtout un parallèle entre nos scientifiques et tous les gens qui les contestent en ce moment ! Pas contre le but de la vidéo... Nous dire encore une fois qu'il faut arrêter de contester ? Nier l'évidence, car c'est ridicule. C'est comme ça. Point ! stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 974 Karma: 865 En ligne ! Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0 N'importe quoi ! Si 2+2=22 alors 2000+2000=20002000 et non pas 22000 ! quelle patate, normal qu'elle se fasse virer ! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1411 Karma: 2377 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 1 La prof a raison : le petit garçon est bien trop jeune pour changer les maths. Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3076 Karma: 673 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0



L'incroyable addition 1+2+3+4+...=-1/12 - Micmaths La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic122568.html L'incroyable addition 1+2+3+4+...=-1/12 - Micmaths Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3076 Karma: 673 Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? Re: « Alternative Math », 2 + 2 font-ils vraiment 4 ? 0 @Tytouan



dommage

