Vidéo : Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail) Posté par LeFreund

Un camion grue redresse un véhicule accidenté mais l'opération ne se déroule pas comme prévue...



Vidéo (54s) : Redresser un véhicule accidenté (Fail)





Train vs Camion Vidéo : Dépannage d'un tracteur avec une pelleteuse (Fail) Vidéo : Chute d'une grue pendant la construction d'un pont (Italie)

djidi0406

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

C'est moins ou c'est juste un peu dangereux les mecs qui se placent juste en-dessous du tracteur lors du levage?

Baboon

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

On n'est pas passé loin du Darwin Award ...

Bargeau

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

On voit bien que le tracteur va bien trop loin par rapport à la grue là non ?

Ne serait-ce que pour le remettre sur la route .



Enfin bon ils auront peut pu redresser leur camion-grue en abaissant le bras. C'est leur métiers à la base quand même.On voit bien que le tracteur va bien trop loin par rapport à la grue là non ?Ne serait-ce que pour le remettre sur la routeEnfin bon ils auront peut pu redresser leur camion-grue en abaissant le bras.

djidi0406

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

C'est moins ou c'est juste un peu dangereux les mecs qui se placent juste en-dessous du tracteur lors du levage?

Wiiip

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

...

Se tenir sous la charge, et la maintenir avec les bras ?

Joli comportement suicidaire

On utilise des longes pour cela, normalement...



Par ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'ils cherchaient à le redresser, en tout cas, pas sur cette manoeuvre... Sinon ils s'y prennent mal.

dtclulu

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire , mais ils y sont arrivés ...

Spartak

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

On dirait qu'il y en a pas un qui sait ce qu'il fait. Ca fait mal de regarder ça.

Olivere

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

chayan

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

Le routier va devoir se gratter la tête pour rédiger le constat pour son assurance ^^

Kratos2077

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

Dîner de cons - Oh la boulette !

Bricci

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

Vous navigateur est trop vieux

ThomGamer

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

Bon maintenant qu'on a dégagé le camion avec la grue, on va appeler une autre grue pour dégager la grue et après peut être on va rendre l'autoroute en service, où on va appeler encore une autre grue.

ThomGamer

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

@djidi0406



C'est juste dangereux, suffit d'un câble qui lâche et c'est le drame... Normalement on ne lève pas un camion, on accroche les sangles pour le remettre sur ces roues et ensuite on le treuille sur une dépanneuse.

CrazyCow

Re: Un camion grue redresse un véhicule accidenté (Fail)

Rien n'est fait comme il faut