Vidéo : La simulation grotesque d'un joueur pendant un match de football (Guatemala) Posté par Skwatek

Un joueur de foot fait semblant de recevoir un projectile jeté sur le terrain depuis une tribune pendant un match à Ayutla, au Guatemala.







Vidéo (1mn6s) : Simulation grotesque d'un joueur de football





Auteur Conversation Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1003 Karma: 1690 En ligne ! Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 0 Mais c'est quoi l'intérêt ? Pourquoi ils font ça ? Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 451 Karma: 839 Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 0 Dites moi que son équipe a perdue -7 à 3



Edit : A jamais mieux devant du rugby, moi je vous le dit. 0 temps mort pour de la merde. Quand est ce que les arbitres vont se décider à sanctionner directement d'un rouge les joueurs qui font de la simulation ? Ca endiguerait peut être ce phénomène qui pollue le foot depuis des années et des années... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15070 Karma: 19682 Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 0 Une simulation de haut niveau !



Je conseille cette nouvelle description : "Un joueur de foot." Citation :Je conseille cette nouvelle description : "Un joueur de foot." dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2458 Karma: 5756 En ligne ! Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 2 malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 64 Karma: 96 Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 0 - Tu peux choisir un des talents de Neymar!

- N'en dis pas plus! Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 140 Karma: 139 En ligne ! Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 0 @Taxidermiste Moi je verrais plutot un nouveau carton qui exclu le joueur 10/15mn. Ou alors donner ce nouvel effet au carton jaune. Ca éviterait de tuer les matchs et ca donnerait quand même un gros avantage à l'autre équipe. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1163 Karma: 1933 Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 1 Il a compris l'essence même du jeu, il fera une grande carrière à coup sur ! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1413 Karma: 2388 Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 0 Souffre trop ce footballeur. Faut l'achever avec une balle... Coyote Je m'installe Inscrit le: 23/7/2004 Envois: 227 Karma: 84 Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 0 Le gars a mal là ?

Ah non le guatemala autant pour moi... dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1622 Karma: 6459 Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 0 Vous navigateur est trop vieux Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 674 Karma: 1223 Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... Re: La simulation grotesque d'un joueur pendant un m... 0 Il a l'air de s'être fait vachement mal