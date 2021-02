Vidéo : Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Australie) Posté par Skwatek

En Australie, un mouton errant dans une forêt a été retrouvé avec un manteau de laine de 35 kilos puis recueilli par le refuge Edgar’s Mission afin de lui refaire une petite beauté.



Vidéo : Bééééééééé ! Vidéo : Un mouton fait de la balançoire Image : Un mouton pas tondu pendant 6 ans

Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 518 Karma: 657 Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 2 Il a quand même survie à l'Australie! gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 63 Karma: 64 Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 1 @Ceriug survécu* mais +1 quand même pour la blague Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 231 Karma: 301 Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 4 on m'explique comment ils se tondaient avant d'être domestiqué par l'homme, muaient-ils comme nos chiens ? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4125 Karma: 10840 Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 0 J'aimerai bien savoir ce que se dit le mouton dans sa tête, est-il heureux de la tonte? datienne78 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2010 Envois: 17 Karma: 50 Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 0 Je n'imagine même pas l'odeur .... Shardo Je viens d'arriver Inscrit le: 21/6/2018 Envois: 89 Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 0 @LeFreund peut être un truc du genre "ca caille" comme moi quand je sort de chez le coiffure (et pourtant j'ai pas 35kg de cheveux ^^) Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 198 Karma: 275 Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 0

@Hendalith

on m'explique comment ils se tondaient avant d'être domestiqué par l'homme, muaient-ils comme nos chiens ?



Ha... exactement ce à quoi je pensais !

Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2014 Karma: 2075 En ligne ! Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 0 Hendalith

Citation : on m'explique comment ils se tondaient avant d'être domestiqué par l'homme, muaient-ils comme nos chiens ?

Non..du tout. Ils se broutaient entre eux.

Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 142 Karma: 99 En ligne ! Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 1 La laine est thermorégulatrice.

Elle isole des température extérieures, ça sert quand il fait froid, mais aussi quand il fait chaud.

Elle n'empêche pas non plus le mouton de transpirer quand son corp doit se refroidir donc tant qu'ils ont accès à de l'eau pour de desalterer tout va bien



En allant en egypte je voyais que les locaux à giza, en plein soleil portaient des gros pulls en laine pour certains au final ça a du sens

liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 337 Karma: 913 Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 0 Si tu tonds ton tonton, ton tonton sera tondu

Mais si tu tonds le mouton, il aura l'air moins con

poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2753 Karma: 698 Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 1

@Hendalith

on m'explique comment ils se tondaient avant d'être domestiqué par l'homme, muaient-ils comme nos chiens ?



Le mouton comme on le connaît actuellement a été "créé" par l'homme.



Le mouton comme on le connaît actuellement a été "créé" par l'homme.

Citation : Tous les moutons descendent de mouflons. Animaux qui n'ont pas de laine. Eh oui. Du moins n'ont-ils qu'un tout petit duvet de laine recouvert par de longs poils. Comment en est-on arrivé là? On sait que c'est le résultat de plusieurs milliers d'années de sélection par l'homme, depuis quelque 5000 ans, intéressé par sa viande, son lait, sa peau puis sa laine. Et qu'au fil des croisements répétés et sélections successives, l'homme a créé le mouton qui a petit à petit acquis ses qualités actuelles, perdu ses cornes et développé son manteau de laine.

larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 752 Karma: 1322 En ligne ! Re: Un mouton errant retrouvé avec 35 kilos de laine (Aus... 0 Moi aussi j'ai perdu 35 kilos avec "Comme J'Aime"