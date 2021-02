Vidéo : Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vétérinaire à l'hôpital Posté par Jinroh

Un chat doit être opéré d'une petite tumeur chez un vétérinaire mais il n'a pas du tout l'intention de se laisser faire !



Vidéo (3mn3s) : Un chat rebelle chez un vétérinaire





Sur le même sujet :

Vidéo : Comment les vétérinaires traitent vos animaux derrière votre dos Vidéo : La vengeance d'un chat Vidéo : Chat pas content sur Snapchat Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 282 Karma: 213 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0 A la fin ont dirait qu'ils vont opérer un cadavre....



Ca me fait penser au chat du film "Re-animator" Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 280 Karma: 372 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 3 Courageux le véto. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 694 Karma: 2360 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 3 C'est normal, il n'a pas eu son KriteKrat





Les Inconnus - KriteKrat LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3326 Karma: 897 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 1 Comment elle a réussi à le mettre dans la cage ? A moins qu'il ait un comportement complètement différent avec sa proprio... Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 609 Karma: 226 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 1 LeFrenchi Oui c'est probable



J'aime l'attitude du véto: va y attrape le moi je reste a l'écart Oui c'est probableJ'aime l'attitude du véto: va y attrape le moi je reste a l'écart datienne78 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2010 Envois: 18 Karma: 51 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 1



Je pose ça là, au cas où ... Kokosticot Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2020 Envois: 76 Karma: 50 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0 Une morsure de chat, ça s'infecte souvent.

Une morsure de chat qui s'infecte, c'est une semaine à l'hôpital. masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 778 Karma: 475 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 1 Lutons ensemble!

CCC! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4508 Karma: 6923 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0 Sur les armoiries du veterinaire il est marqué 'courage! Fuyons!" CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15077 Karma: 19704 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0

C'est un coup à avoir des cicatrices à vie ce genre de griffures. La pauvreC'est un coup à avoir des cicatrices à vie ce genre de griffures. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 520 Karma: 1911 En ligne ! Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0



La vidéo est déjà passée :



Les Inconnus - Shebon Il est d'habitude pourtant si cocasse...La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1896571 Les Inconnus - Shebon ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1166 Karma: 1934 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0 Assistante vétérinaire qui n'a pas de gants mais des serviettes de bain. D'accord, même moi pour donner un médicament à mon chat j'étais mieux équipé. Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 146 Karma: 103 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0 Ils ont pas des équipement antigriffure/morsures ? guzzy Je viens d'arriver Inscrit le: 14/4/2011 Envois: 60 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0



Déso ! Déso ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1238 Karma: 899 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0 camaronalex



La seconde pub (avec des extrait du film d'horreur The Kiss) était bien mieux et plus appropriée quand tu vois la gueule du chaton!





Les Inconnus - KriteKrat 2 La seconde pub (avec des extrait du film d'horreur The Kiss) était bien mieux et plus appropriée quand tu vois la gueule du chaton!Les Inconnus - KriteKrat 2 Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 117 Karma: 346 En ligne ! Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0 Moi quand on voudra me vacciner. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 684 Karma: 1272 Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0 Ces bruits monstrueux qu'il fait !



Après, le chat est peut-être plus tranquille à la maison (quoi que, c'est souvent l'enfer pour le capturer), mais avec le stress du déplacement et de son arrivée chez le véto, les chats peuvent se transformer en vraie boule de furie...

Notez que pour lui, éventuellement, il est en train de lutter pour sa survie, piégé par des super-prédateurs en train de discuter sur la meilleure façon de le découper... Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 135 Karma: 215 En ligne ! Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0



Ils ne sont pas équipés d'une sarbacane anesthésiante genre Mimi-Siku? Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 135 Karma: 215 En ligne ! Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... Re: Un chat rebelle envoie l'assistante d'un vé... 0

@Olivere

Moi quand on voudra me vacciner.



Moi quand ma mère voulait me mettre un supo... Citation :Moi quand ma mère voulait me mettre un supo... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.