Vidéo : Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Seine-en-Marne Posté par Jinroh

Âmes sensibles s'abstenir !

Fin 2019, Hercule, un sanglier domestique qui vit dans le parc de 170 hectares d'Alain Martin, sylviculteur à Liverdy-en-Brie, en Seine-en-Marne, est abattu à bout portant par un chasseur.



Vidéo (2mn11s) : Sanglier domestique abattu par un chasseur





Deux reportages sur le propriétaire du sanglier





Sanglier domestiqué abattu par un chasseur : un an après, Alain en a encore les larmes aux yeux







De plus en plus d'atrocités sont visibles sur le net, quand donc les autorités interdiront-elles ces pratiques de grands malades?

Tarasbulba Je m'installe Inscrit le: 22/1/2018 Envois: 171 Karma: 192 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 8 Ah ouais, au calme il tire comme ça alors que visiblement l'animal, hormis être un peu curieux (pas étonnant pour un animal surtout pour un sanglier qui renifle tout), ne présente pas de danger imminent. Mais bon, on va nous dire que le lobby de la chasse est une invention Elnirath Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2013 Envois: 44 Karma: 133 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 2 Autant je tolère certaines formes de chasse (et encore), autant là j'ai littéralement eu envie de vomir... Un gros con, voilà. Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 149 Karma: 104 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0 Alors sur le fond, je pense que la justice lui donnera tord.

Car le sanglier est très loins d'être une espece protégé et les chasseurs ciblent justement très souvent ces sanglier.

Ensuite car je doute qu'un sanglier soit considéré comme un animal domestique, peu importe à quel point ce dernier s'était habitué a l'homme



Sur la forme, le sanglier a pas l'air d'être dangereux, meme plutôt rigolo quoique un peu stressant, et le chasseur qui l'abat est un gros con. Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 242 Karma: 367 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0

@gattaca

C'est vraiment à gerber... Est-il encore besoin de preuve pour montrer que la chasse est un hobby où s'épanouissent toutes sortes de psychopathes? La joie de tuer est ce qui motive ces fous furieux. Et je ne doute pas un instant que les horreurs qu'ils infligent aux animaux, ces cinglés sont capables de les infliger à d'autres personnes.

De plus en plus d'atrocités sont visibles sur le net, quand donc les autorités interdiront-elles ces pratiques de grands malades?



Je suis pas chasseur, ni pro chasse, j'ai un avis plutôt critique disons, sans être opposant, m'enfin on va peut-être y aller doucement sur les généralisations à partir d'un fait et sur les extrapolations.



Là j'ai l'impression de lire un avis du même style que "les jeux vidéos rendent violent et créent des tueurs de masse".



Ca n'empêche pas que l'acte qu'on voit ici est effectivement écœurant, mais ce genre de généralité reste dangereux à faire. Citation :Je suis pas chasseur, ni pro chasse, j'ai un avis plutôt critique disons, sans être opposant, m'enfin on va peut-être y aller doucement sur les généralisations à partir d'un fait et sur les extrapolations.Là j'ai l'impression de lire un avis du même style que "les jeux vidéos rendent violent et créent des tueurs de masse".Ca n'empêche pas que l'acte qu'on voit ici est effectivement écœurant, mais ce genre de généralité reste dangereux à faire. EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 285 Karma: 214 En ligne ! Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0





A 2 minutes de la vidéo, la chanteuse incite les enfants à "appuyer sur le fusil" des chasseurs....

Si la vidéo était sortie de nos jours, elle aurait été condamnée à de la prison pour appel de la violence...



La vidéo est déjà passée :



Chantal Goya "Un lapin" | Archive INA Le chasseur va être chassé....A 2 minutes de la vidéo, la chanteuse incite les enfants à "appuyer sur le fusil" des chasseurs....Si la vidéo était sortie de nos jours, elle aurait été condamnée à de la prison pour appel de la violence...La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2395986 Chantal Goya "Un lapin" | Archive INA Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 531 Karma: 1841 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 1



A gerber Mais non voyons, vous n'avez rien compris! C'est pour "réguler" la population de sangliers domestiques…A gerber Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6543 Karma: 2757 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 2 Une grosse merde ce gars , en arrivé à ça sans aucun sentiments ce mec a une âme noir Oo.



Putin de raclure . Carbo Je m'installe Inscrit le: 14/7/2014 Envois: 139 Karma: 434 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 3 Le gars qui a tiré est un gros con.

Il sait pertinemment que ce n'est pas un sanglier sauvage, d'ailleurs les autres chasseurs le savent également, c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas agressifs et disent que c'est un malade.

Un sanglier sauvage, il s'enfuit ou te fonce dessus s'il se sent en danger Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 149 Karma: 104 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0

@Enwei

Citation :

@gattaca

C'est vraiment à gerber... Est-il encore besoin de preuve pour montrer que la chasse est un hobby où s'épanouissent toutes sortes de psychopathes? La joie de tuer est ce qui motive ces fous furieux. Et je ne doute pas un instant que les horreurs qu'ils infligent aux animaux, ces cinglés sont capables de les infliger à d'autres personnes.

De plus en plus d'atrocités sont visibles sur le net, quand donc les autorités interdiront-elles ces pratiques de grands malades?



Je suis pas chasseur, ni pro chasse, j'ai un avis plutôt critique disons, sans être opposant, m'enfin on va peut-être y aller doucement sur les généralisations à partir d'un fait et sur les extrapolations.



Là j'ai l'impression de lire un avis du même style que "les jeux vidéos rendent violent et créent des tueurs de masse".



Ca n'empêche pas que l'acte qu'on voit ici est effectivement écœurant, mais ce genre de généralité reste dangereux à faire.



La meilleure preuve que tu as raison, c'est que pour un mec qui tire, il y en a 10 qui tirent pas.

Voir même certains qui s'énervent et insultent le tireur Citation :La meilleure preuve que tu as raison, c'est que pour un mec qui tire, il y en a 10 qui tirent pas.Voir même certains qui s'énervent et insultent le tireur lelupin Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2019 Envois: 8 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 4 Toujours les mêmes qu'on voit faire les trous du c** dans les forets. Combien faudra il de vidéos pour que ces conneries cessent. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 256 Karma: 380 En ligne ! Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0

@Enwei

Citation :

@gattaca

C'est vraiment à gerber... Est-il encore besoin de preuve pour montrer que la chasse est un hobby où s'épanouissent toutes sortes de psychopathes? La joie de tuer est ce qui motive ces fous furieux. Et je ne doute pas un instant que les horreurs qu'ils infligent aux animaux, ces cinglés sont capables de les infliger à d'autres personnes.

De plus en plus d'atrocités sont visibles sur le net, quand donc les autorités interdiront-elles ces pratiques de grands malades?



Je suis pas chasseur, ni pro chasse, j'ai un avis plutôt critique disons, sans être opposant, m'enfin on va peut-être y aller doucement sur les généralisations à partir d'un fait et sur les extrapolations.



Là j'ai l'impression de lire un avis du même style que "les jeux vidéos rendent violent et créent des tueurs de masse".



Ca n'empêche pas que l'acte qu'on voit ici est effectivement écœurant, mais ce genre de généralité reste dangereux à faire.





Non je ne suis pas tout à fait d'accord... (Même s'il est exact, bien entendu, que je généralise). Car il n'y a pas de corrélation entre jeux video et violence. C'est bien là un jugement absolument faux de a à z, et la phrase est fausse pour une personne comme pour cent.

Dans le cas de la chasse 100% des animaux tués le sont par des gens qui aiment les tuer. 100 des animaux massacrés à la pique ou bouffés par les chiens sont tués par des gens qui jouissent en les tuant. Il n'y a pas un chasseur qui soit là "oh mince, j'ai touché cette pauvre bête", au contraire il éprouve cette joie de mettre fin à une vie, ce plaisir de transformer en cadavre un bel animal...



Donc non, ce n'est pas un jeu video abstrait, c'est une terrible réalité, vérifiée tous les jours par d'immondes vidéos qui se multiplient. La chasse est une pratique qui n'a plus lieu d'exister. la biodiversité est à genoux, la souffrance animale un réel enjeu de nos jours. et les chasseurs sont en retard d'un siècle. Et seul un pouvoir aussi malsain que le nôtre les protège pour des raisons électoralistes... Citation :Non je ne suis pas tout à fait d'accord... (Même s'il est exact, bien entendu, que je généralise). Car il n'y a pas de corrélation entre jeux video et violence. C'est bien là un jugement absolument faux de a à z, et la phrase est fausse pour une personne comme pour cent.Dans le cas de la chasse 100% des animaux tués le sont par des gens qui aiment les tuer. 100 des animaux massacrés à la pique ou bouffés par les chiens sont tués par des gens qui jouissent en les tuant. Il n'y a pas un chasseur qui soit là "oh mince, j'ai touché cette pauvre bête", au contraire il éprouve cette joie de mettre fin à une vie, ce plaisir de transformer en cadavre un bel animal...Donc non, ce n'est pas un jeu video abstrait, c'est une terrible réalité, vérifiée tous les jours par d'immondes vidéos qui se multiplient. La chasse est une pratique qui n'a plus lieu d'exister. la biodiversité est à genoux, la souffrance animale un réel enjeu de nos jours. et les chasseurs sont en retard d'un siècle. Et seul un pouvoir aussi malsain que le nôtre les protège pour des raisons électoralistes... EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 285 Karma: 214 En ligne ! Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0 Siegfried Ouais enfin, ont est pas loin d'être dans le sketch des inconnus....



"Le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire.... Le bon chasseur, il voit un truc.... bon il tire.... mais c'est un bon chasseur"



Même l'auteur de la vidéo n'a pas l'air très frais....



C'est pas nouveau mais je la met pour le plaisir :



La vidéo est déjà passée :



Les Inconnus - Les chasseurs Ouais enfin, ont est pas loin d'être dans le sketch des inconnus...."Le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire.... Le bon chasseur, il voit un truc.... bon il tire.... mais c'est un bon chasseur"Même l'auteur de la vidéo n'a pas l'air très frais....C'est pas nouveau mais je la met pour le plaisir :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1680236 Les Inconnus - Les chasseurs zinitack Je m'installe Inscrit le: 3/7/2014 Envois: 407 Karma: 524 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0 Inacceptable !



Au même titre qu'une bavure policière, cela ne doit pas remettre en cause la chasse, celle de loisir qui est à proscrire, et celle de régulation qui est un mal nécessaire...



Sans régulation il y a prolifération de certaines espèces ( je réside d'un un secteur qui en est victime c'est un cauchemar ...) Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1496 Karma: 1493 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0 Question les amis.



Quand vous dites "connards de chasseurs" parce que sur tout ce petit groupe, y'a 1 con qui a tiré (alors que les autres ne tirent pas et l'insultent, donc désapprouvent son geste):



- Est-ce que vous dites aussi "connards d'immigrés" quand y'en a un qui commet un crime alors que la "masse" bosse et vit sans faire chier le monde?



- Est-ce que vous dites aussi "enfoirés de musulmans" quand y'en a un qui se fait sauter alors que l'écrasante majorité ne menace personne?



- Est-ce que vous dites "salopards de véganes" quand un végane vous casse les roubignoles quand toute une flopée de véganes bouffent leur carotte sans faire la morale aux autres?



C'est marrant (ou pas), parce que c'est la même logique: on prend un comportement qui nous choque (à tort ou à raison), on le monte en épingle et on généralise.



Que ce soit bien clair, la seule généralisation qui est juste, c'est que c'est toujours la faute du motard. anooni_mus Je m'installe Inscrit le: 23/10/2014 Envois: 166 Karma: 222 En ligne ! Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 1

@zinitack

Inacceptable !



Au même titre qu'une bavure policière, cela ne doit pas remettre en cause la chasse, celle de loisir qui est à proscrire, et celle de régulation qui est un mal nécessaire...



Sans régulation il y a prolifération de certaines espèces ( je réside d'un un secteur qui en est victime c'est un cauchemar ...)



Faut voir qui a introduit ces espèces dans ton secteur aussi.



Citation :

@Schau

Question les amis.



Quand vous dites "connards de chasseurs" parce que sur tout ce petit groupe, y'a 1 con qui a tiré (alors que les autres ne tirent pas et l'insultent, donc désapprouvent son geste):



- Est-ce que vous dites aussi "connards d'immigrés" quand y'en a un qui commet un crime alors que la "masse" bosse et vit sans faire chier le monde?



- Est-ce que vous dites aussi "enfoirés de musulmans" quand y'en a un qui se fait sauter alors que l'écrasante majorité ne menace personne?



- Est-ce que vous dites "salopards de véganes" quand un végane vous casse les roubignoles quand toute une flopée de véganes bouffent leur carotte sans faire la morale aux autres?



C'est marrant (ou pas), parce que c'est la même logique: on prend un comportement qui nous choque (à tort ou à raison), on le monte en épingle et on généralise.



Que ce soit bien clair, la seule généralisation qui est juste, c'est que c'est toujours la faute du motard.



En même temps généraliser ça incite les collègues a éviter de s'entourer des quelques débilos qui font les conneries pour ne pas nuire d'avantage a leur pratique. Comme pour la régulation: un mal pour un bien. Citation :Faut voir qui a introduit ces espèces dans ton secteur aussi.Citation :En même temps généraliser ça incite les collègues a éviter de s'entourer des quelques débilos qui font les conneries pour ne pas nuire d'avantage a leur pratique. Comme pour la régulation: un mal pour un bien. softxpert Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2020 Envois: 4 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0 Il serai temps de régulariser la population de chasseurs erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2586 Karma: 1861 Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0 @Schau surtout si le motard est juif.

et gay.

et gauchiste. Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 252 Karma: 219 En ligne ! Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0



Aller un peu d'humour car ce gros ****** d'**** de ***** me donne la gerbe !! Repose en paix Hercule EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 285 Karma: 214 En ligne ! Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0 @Schau Si tu es contre toute forme de maltraitance animale, tu peux très bien considérer que tous les chasseurs sont des connards....



Moi je n'aime pas la chasse, mais j'ai toujours en tête qu'à une époque, dans ma famille c'était un peu normal d'être chasseur, pour se nourrir. Comme me disait mon père, quand mon grand père partait à la chasse, il revenait souvent les mains vides car il avait trop de regret de tuer un animal. Il préférait les regarder. Biensur, ils étaient un peu pauvres mais arrivaient quand même à bien se nourrir, donc c'était pas absolument indispensable de chasser, mais bien plus qu'aujourd'hu (la vie dans les années 50 n'était pas la même dans les campagnes...).

Aujourd'hui, je pense que cette histoire de régulation n'est en grand partie qu'une excuse pour faire perdurer un "sport" cruel. Et ce n'est pas parce que nous avons des routes, des champs, des animaux d'élevage que ca change grand chose. C'est aussi à nous d'adapter nos infrastructures à la nature dans laquelle nous vivons. Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 281 Karma: 374 En ligne ! Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... Re: Un sanglier domestique abattu par un chasseur en Sein... 0 Pas regardé car j'ai trop d'empathie (envers les animaux). J'imagine être à la place du sanglier, il est là pépére avec des êtres qu'ils pensent être protecteurs comme il a été habitué comme ça....



ça me brise le coeur put*...



