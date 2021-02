Vidéo : Un homme évite plusieurs voitures incontrôlables sur une autoroute verglacée (Corée du Sud)

Posté par mawt1



Tu mets un caméraman à un mètre de lui et de la musique stressante et on se croit dans le nouveau Mission Impossible







Vidéo (1mn24s) : Un homme esquive des voitures sur une autoroute verglacée

Sur le même sujet :