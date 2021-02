Vidéo : Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d'un magasin (Espagne) Posté par Koreus

Il y a quelques jours lors de manifestations à Barcelone en Espagne, un pilleur s'est fait remarquer en voulant sortir d'un magasin.



Vidéo (6s) : Pilleur vs Vitrine (Barcelone)





Sur le même sujet :

Vidéo : Attaque d'un magasin Go Sport (Nantes) Vidéo : Deux vigiles contre des casseurs (Bordeaux) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1328 Karma: 3414 Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... 0 Olé ! Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 311 Karma: 487 Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... 4 Il s'est bien fait niker ! Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 249 Karma: 171 Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... 0



Je sais pas ce qui me terrifie le plus, l'article Koreus, ou le jeu de mot des commentaires sur Koreus MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1419 Karma: 2397 Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... 0 Il voulait voler des "Nike Réact Vision".

Quand on trouve pas chaussure à son pied (cause myopie), on se retrouve à bouffer une glace. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2527 Karma: 1225 Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... Re: Un pilleur se trompe de sortie en voulant sortir d&ap... 0 CHEH Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.