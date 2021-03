Vidéo : Deux hommes font une blague à un homme allongé dans un lit Posté par Avaruus

Deux hommes font une petite surprise à leur ami allongé sur un lit.

Je l'ai regardée 4 fois, j'en ris encore.



Vidéo (30s) : Un homme allongé sur un lit piégé





- Bonjour je voudrais faire marcher la garantie de mon téléphone portable, il s'est pris l'angle du lit.

- Mais monsieur il fallait mieux le protéger.

- C'est à dire que les 3 airbags n'ont pas suffit!



- Mais monsieur il fallait mieux le protéger.



- C'est à dire que les 3 airbags n'ont pas suffit! LeMat Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 887 Karma: 345 Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... 2 Quand tu as des amis comme ça, pas besoin d’ennemis.



Ça me rappelle vaguement ici même une vidéo d’un type que ses potes balançaient ivre mort du balcon de leur chalet direct dans la poudreuse.



Sur le papier c’est marrant. Mais en vrai, si jamais ça merde tu peux blesser voir tuer ton pote. pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 309 Karma: 525 Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... 1 Mouarf !! ça me rappelle mes années d'internat



La cathédrale 2.0 LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4153 Karma: 10893 En ligne ! Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... 0 Et soudain, c'est le drame, tout s’enchaîne! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2769 Karma: 716 Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... 0 C'est normal en Russie ! Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1011 Karma: 1304 Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... 0 Fallait rire quand ? j'ai pas trouvé le bouton d'activation Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2528 Karma: 1225 Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... 0 Super et le téléphone ? psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 425 Karma: 860 Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... 0 redbull Airbag te donne des ailes Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 522 Karma: 1914 Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... 0 On sait d’où vient le délire :





Nos Pires Voisins - Extrait #1 : "Ils ont volé les airbags" VF bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1154 Karma: 547 Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... Re: Deux hommes font une blague à un homme allongé dans u... 0

Ma meuf m'a dit d'changer d'ami parce qu'il m'tire vers le bas"



La vidéo est déjà passée :



La vidéo est déjà passée :

https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1874887