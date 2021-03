Vidéo : Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa gueule Posté par Koreus

Un homme libère un oiseau dont la tête est prise au piège dans la gueule d'une grenouille.



Vidéo (2mn15s) : Une grenouille avec un oiseau dans sa gueule





asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1032 Karma: 536 Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 0 Et sinon laisser la grenouille tranquille, ça ne lui était pas venu à l'idée ? pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 339 Karma: 450 Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 1 Ce repas était trop gros pour la grenouille, je pense. L'oiseau serait mort pour rien.



Quant à la gamine qui lui tape sur la tête...

Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6558 Karma: 2772 Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 2 Les yeux plus gros que le ventre. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4159 Karma: 10899 En ligne ! Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 0 A quand le permis pour faire des enfants? Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 465 Karma: 2896 Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 0 J'avais entendu son histoire, je ne pensais pas la voir un jour en vidéo



Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 523 Karma: 1916 Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 0 Certains font pareil devant un buffet à volonté ! Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 70 Karma: 381 Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 0 juste un "hey ! don't do that !" a la gamine qui lui tape dessus ?

Si la mienne avait fait ça, elle aurait pris une sacré engueulade ! mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2476 Karma: 1805 Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 0 Et ils touchent (à plusieurs) la grenouille sans son consentement, je serais elle je porterais plainte pour attouchement Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4521 Karma: 6954 Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 0 Beaucoup me demandent pourquoi j ai des grenouilles dans mon terrarium...j ose pas leurs repondres EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 290 Karma: 218 En ligne ! Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... Re: Une grenouille avec la tête d'un oiseau dans sa ... 0 @LeFreund Il fait rien de mal.... Faut pas abuser