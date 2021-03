Vidéo : Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au drame Posté par Skwatek

Une livraison d'un réfrigérateur avec un diable devient un véritable enfer !





Vidéo (1mn8s) : Livraison d'un frigo en pièces détachées





Auteur Conversation Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5537 Karma: 5284 Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... 0 Faudra me donner la marque du zinbrek pour pas acheter le même. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 801 Karma: 3441 Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... 1 ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1173 Karma: 1940 Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... 0 Ils connaissant pas les sangles ou les tendeurs aux States ? billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1041 Karma: 1528 Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... 0 supprimé billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1041 Karma: 1528 Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... 0

@ThomGamer

Ils connaissant pas les sangles ou les tendeurs aux States ?



Ou même les emballages ? Qui livre de l'electroménager tel quel ?? Y'a pas au minimum un gros wrap plastique autour avec du polystyrene sur les angles ?? MetallicLapinou Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2016 Envois: 62 Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... 0 Le client l'a refusé ?? ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 75 Karma: 216 Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... 0 Je m'attendais tellement à ce que le second type le fasse tomber une seconde fois en le reprenant avec le diable... frustrant... Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 466 Karma: 2896 Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... Re: Quand la livraison d'un réfrigérateur vire au dr... 0

@Gudevski

Faudra me donner la marque du zinbrek pour pas acheter le même.

La marque du quoi ?