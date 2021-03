Vidéo : Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de lutte Posté par Skwatek

Le « rugball », un sport collectif qui mélange le rugby, le basket et la lutte.



Vidéo (2mn18s) : Le rugball





Sur le même sujet :

Vidéo : Jean-Michel Blanquer mouille la chemise Vidéo : Deux lutteurs se livrent en spectacle sur une scène (Russie) Vidéo : Ballon dans un panier de basketball en 70 étapes Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4525 Karma: 6953 Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... 0 Bon dieu les mecs on est en 2020...faut assumer maintenant. Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 5 Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... 0 A la vue des tirs, ca se voit que ce sont d'abord des lutteurs! Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 9 En ligne ! Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... 0 Un sport Covid friendly, très 2021 makia Je m'installe Inscrit le: 1/12/2007 Envois: 204 Karma: 312 Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... 1 @Jinroh C'est marrant ça, j'ai souvent vu des mecs faire des allusions gay en parlant de lutteurs, j'en ai rarement vu le faire devant eux. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 686 Karma: 1275 Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... 0 J'aime bien comme il n'est pas nécessaire d'inventer des règles logiques ou cohérentes pour créer un sport d'équipe.



"Tenez, des raquettes, un palet, vous êtes 7 dans chaque équipe, et la cible, c'est cette poubelle. Vous n'avez pas le droit de vous approcher les uns des autres. Et pour compter les points, on va suivre la suite de fibonacci qui me donne l'air intelligent. Voilà, maintenant, démerdez vous"



Hej ! Moi aussi je viens d'inventer un sport ! ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1455 Karma: 2515 En ligne ! Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... 0 Si ils veulent que ça décolle il faudra faire une déclinaison féminine le beach-rugball et ils auront une couverture médiatique garantie ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1176 Karma: 1946 En ligne ! Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... Re: Le « rugball », un mélange de rugby, de basket et de ... 0 Non désolé, je vais rester sur le SlamBall





Slam Ball - Top Plays Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.